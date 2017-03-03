(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Almanya, skandal bir uygulamaya imza atmıştır

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Almanya'nın iki bakanın programını iptal etmesine tepki göstererek, "Almanya, bakanlarımızın toplantılarını engelleyerek skandal bir uygulamaya imza atmıştır. Bu Almanya’nın ifade özgürlüğünün içine sindiremediğinin apaçık bir göstergesidir" dedi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Aksaray'a geldi. İlk olarak Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret eden Bakan Elvan, Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacakları programın iptal edilmesini değerlendirdi. Almanya'ya tepki gösteren Bakan Elvan, "Almanya, bakanlarımızın toplantılarını engelleyerek skandal bir uygulamaya imza atmıştır. Bildiğiniz gibi Almanya hep 'İleri demokrasi sahibiyiz' şeklinde ifadeler kullanan ve demokrasinin son derece iyi işlediğini ifade eden bir ülke. Bu yapılan davranış şekli, uygulama, ne ifade özgürlüğüne sığar, ne ifade özgürlüğüyle bağdaşır, ne demokratik hak ve hürriyetlerle bağdaşır. Gerçekten bu son derece çirkin, ayıp, hele hele Avrupa’nın göbeğinde, Avrupa Birliği’nin en önemli ülkelerinden birisi olan Almanya’da bunun gerçekleşmiş olması bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Bu Almanya’nın ifade özgürlüğünün içine sindiremediğinin apaçık bir göstergesidir diye düşünüyorum" dedi. TÜRKİYE'YE KAPILARINI KAPATIYOR, TERÖR ÖRGÜTLERİNE AÇIYOR Bakan Elvan, Almanya'nın Türkiye'ye karşı büyük hata yaptığı ve Türkiye'ye kapılarını kapattığını, ancak terör örgütlerine kapılarını son derece açtığını söyledi. Eleştirisini sürdüren Evlan, şunları söyledi: "Almanya, terör örgütlerine, kapısını sonuna kadar açmıştır. Bugün, PKK terör örgütü Almanya’da cirit atmaktadır. PKK terör örgütü liderleri, Alman televizyonlarında boy boy gösterilmekte ve onların açıklamaları ve beyanatlarına yer vermektedir. Almanya demokrasiden yana mıdır, terörden yana mıdır? Bunu çok açıklıkla ifade etmelidir. Almanya büyük bir testin aşamasındadır. Bunu net olarak ortaya koyması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye DEAŞ ile PKK ile FETÖ ile diğer terör örgütleriyle mücadele ederken, Almanya, Türkiye’de darbe girişimi yapmaya çalışan Fethullahçı terör örgütüne kapısını açması, yine Türkiye’de çoluğu, çocuğu, daha kundağındaki bebeği öldüren PKK terör örgütüne kucak açması son derece manidardır diye düşünüyorum. Bu noktada kendilerine mutlaka çeki düzen vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Almanya’nın bu tutumunu gerçekten şiddetle kınıyorum. Demokrasiden yana tavır takınmalarını beklediğimi ifade etmek istiyorum."