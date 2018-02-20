(Görüntülü Haber) Bakan Çelik: 'Üyelik perspektifi vereceğiz' desinler, bütün fasılları açmaya hazırız (2)

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ GÜZELDİR' AB Bakanı Ömer Çelik, üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere seslenerek, "Okuduğunuz bazı haberlere kulak asmayın, Türkiye'nin geleceği güzeldir, gelecek günler daha parlaktır" dedi. AB Bakanı Ömer Çelik ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar ve Eczacılık Fakülteleri'nin yeni binalarıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek hizmet binasının temel atma, Hukuk Fakültesi binasının da açılış törenine katıldı. ÇÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende bakanlara, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ile ÇÜ Rektörü'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda akademisyen, öğrenci ve bürokrat eşlik etti. 'BAZI HABERLERE KULAK ASMAYIN' Törende konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, şunları kaydetti: "Bugün burada 100 milyon liralık yatırımdan bahsediyoruz. 2002 öncesi Türkiye’de bu paranın yarısı IMF tarafından Türkiye’nin kullanması için verildiğinde ülkede piyasaların çok olumlu etkilendiği haberleri yayılıyordu. Eskiden piyasaları coşturan bu paralar, şimdi üniversiteler için harcanıyor. Milletlerin yükseliş ve çöküş dönemleri olur. Savaşı kazanır veya kaybedersiniz. Donanmanızı kaybetseniz yenisini kurarsınız. Bir milleti millet yapan onun kültürüdür. Eğer kültürü kaybederseniz o milleti kaybedersiniz. Hukuk Fakültesi açılıyor. Türkiye’de bir darbe gerçekleştiğinde onların önünde saygı duruşuna geçen anayasa mahkemesi başkanları gördü bu ülke. Türkiye’de laik devleti ortadan kaldırmaya çalışan darbe girişiminde hukukçularımız cesurca harekete geçmişlerdir. Darbe girişimi hukukun gücüyle engellenmiştir. Sınırımızda terör koridorunu engellemeye çalışırken uluslararası hukuk belgelerine ve çatışma hukukuna uyuyoruz. Üniversitelerimizde yabancı öğrenci sayısının çok artmasının hem kendi öğrencilerimiz hem de kendi üniversitemiz adına katkısı olacaktır. Eskiden bize hasta adam deniyordu ama genç cumhuriyeti kurarak bu dönemden çıktık. 1990'lı yılların sonunda krizi aştık. Sizlerin iş başına geleceğiniz dönemlerde kimse Türkiye’ye hasta adam demeyecek. Okuduğunuz bazı haberlere kulak asmayın. Türkiye’nin geleceği güzeldir. Bugünden daha parlak olacaktır geleceğimiz." 'ÜNİVERSİTELER ÖNEMLİ' Türkiye'nin hedeflerine ancak bilgiyle ulaşılabileceğini anlatan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, şöyle konuştu: "Ülkemizin her alanda hedeflerine ulaşabilmesi nitelikli bilgi ile mümkündür. Tam bağımsızlık için nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Nitelikli bilgiyi nitelikli güce dönüştürecek bilim adamlarına ihtiyacımız var. Bilgi üniversitelerde üretilir. Üniversitelerde üretilen bilgi, birikime ve üretime dönüşür. Ülkemizde yükseköğretime erişim oranında hedefe ulaşılmıştır. Okullaşma oranı yüzde 103.73’tür. Net yüzde 42.43’tür. Bu oran 2002 yılında yüzde 27 idi. Yüzde 27’den yüzde 103.73’e çıktı. Bu okullaşma oranıyla Avrupa’da birinciyiz. Yükseköğretimde erkeklerde okullaşma yüzde 40, kızlarda ise yüzde 44. Milli Savunma Üniversiteleri, Türk Japon Bilim ve Teknoloji üniversitelerimizle birlikte 180’ın üzerinde üniversitemiz var. 7 milyon 700 binin üzerinde yüksek öğretimde okuyan öğrencilerimiz var. 2002’de 1 milyon 600 bindi. Üniversitelerde her alanda çalışırken bir alanda öne çıkması önemlidir. Birinin diğerini taklit etmesini istemiyoruz. Üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının bölgesel kalkınmaya katkı sunmasını istiyoruz. Bir alanda öne çıkması önemlidir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması başlatıldı. Bingöl tarımda, Düzce sağlık ve çevre alanında, Kırşehir sağlık alanında bölgesel kalkınmanın pilot illeridir. 15 üniversitemizde araştırma üniversitesi belirlenmiştir. Bu üniversiteleri maddi olarak desteklemekteyiz. Avrupa’da en fazla eğitime milli gelir Türkiye’de ayrılıyor. İstiyoruz ki bizim aldığımız eğitimden daha iyisini evlatlarımız alsın." Konuşmaların ardından ÇÜ Rektörü Mustafa Kibar, bakanlara teşekkür plaketi verdi. Protokol üyeleri daha sonra öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesti. Bakanlar, daha sonra temel atma törenine katılıp işçilerle anı fotoğrafı çektirdi.