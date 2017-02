(Görüntülü Haber) Bakan Çelik, şap ile mücadeleyi Erzurum'dan başlattı

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, şap hastalığıyla mücadeleyi Erzurum'da başlattı. Çelik, "Şap hastalığıyla mücadelenin amacı buzağı ölümlerini durdurmak ve bir anlamda da dışarıya bağımlılığımızı ortadan kaldırmaktır" dedi. Bugün özel uçakla saat 10.00'da Erzurum'a gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i havalimanında Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve partililer karşıladı. Havalimanından Aziziye ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi'ne geçen Çelik'e Söğütlü Ortaokulu bar ekibi ve atlı ciritçiler gösteri yaptı. Törende bir konuşma yapan Bakan Çelik, Türkiye genelinde şap hastalığı ile mücadele seferberliği ve toplu aşılama kampanyasını başlattı. Etten vazgeçmenin söz konusu olmadığına işaret eden Çelik, Türkiye'de 14.6 milyon hektar mera, 14 milyon 250 bin büyükbaş, 41 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu hatırlattı. Ülkede 1 milyon 900 bin ton kanatlı et, 19 milyon ton süt, 107 bin ton bal, 1 milyon 150 bin ton da kırmızı et üretimi yapıldığına işaret eden Çelik, tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten bir ülke olmak zorunda olduğumuzu bildirdi. Milli Tarım Projesini hayata geçirdiklerine dikkati çeken Bakan Çelik et üretiminin tüketimi karşılamaması sebebiyle 400 - 500 bin büyükbaş hayvan ithal edildiğini belirtti. Bu gidişata mutlaka 'dur' denilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, şunları söyledi: "Et meselesini dert meselesi olmaktan mutlak surette çıkarmalıyız. Milli tarım projesi kapsamında birçok proje devreye koyduk. Merayı kullan yeter ki hayvancılık yap. Hayvancılık yapıyorsan merayı kullanacaksın. Damızlık hayvan alacak vatandaşlarımıza yüzde 30 destek veriyoruz. Irkı belli hayvan alıp hayvancılık yapacak vatandaşın ödediği paranın 3'te birini biz bakanlık olarak karşılayacağız. Buzağı desteğimiz var. 750 lira yetiştirici bölgesindeki buzağılara destek vereceğimizi de bu şekilde ilan etmiş bulunuyorum. 35 ilimizde gebe düve merkezi oluşturuyoruz, en az 500 hayvan olacak. Orada yüzde 50 desteğimiz var. 11 ilimizde de damızlık manda merkezi oluşturacağız. Derdimiz şu, kendi coğrafyamızda, kendi topraklarımızda ihtiyaç duyduğumuz hayvan varlığını yetiştirmek ve kendi kendine yeterli olmak. Hayvancılık yapmak isteyenlere tüm imkanları seferber ediyoruz." TÜRKİYE AŞI İHRAÇ EDİYOR Bakan Faruk Çelik, hayvancılık yaparken gerekli sağlık kurallarına yeterince uyulması gerektiğini vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "400 bin buzağı ölecek, 500 bin hayvan ithal edeceksin. Niye, 400 bin buzağıyı kurtarmak varken, 500 bin hayvan ithal edelim? Şap hastalığıyla mücadelenin amacı buzağı ölümlerini durdurmak ve bir anlamda da dışarıya bağımlılığımızı ortadan kaldırmaktır. Şap hastalığıyla mücadeleyi büyük seferberlik halinde Edirne'den Kars'a başlatıyoruz. Hayvansal ürünlerin ihracatı önemli. Buradan gideceğimiz Azerbaycan'da iş dünyası temsilcileriyle hayvansal ürünlerin ihracatı konusunu görüşeceğiz. Türkiye'nin 1 yılda 50 milyon doz aşı üretiyor. Türkiye aşı ihraç etmeye başladı." Bir çiftlikte veteriner hekimlerin şap aşısı yapma çalışmasını izleyen Bakan Çelik, daha sonra Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde kurulan ve 24 saat görev yapacak olan hayvan hastanesinin açılışına katıldı. Tarım ve hayvancılığın stratejik bir sektör olduğunu anlatan Bakan Çelik, bugüne kadar 52 hayvan hastanesine ruhsat verildiğini, 152 poliklinik ve 5 bin 520 muayenehane olduğunu belirtti. Açılışın ardından Çelik, Hayvan Hastanesini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.