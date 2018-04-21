(Görüntülü Haber) Bakan Canikli: Sayın Kılıçdaroğlu bir projedir 1

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bakan Canikli, "Sayın Kılıçdaroğlu bir projedir, bu ülkenin gelişmesi ve kalkınması yürüyüşünün engellenmesi, etkili bir güç olmaktan çıkartılması projeleri için Türkiye içinde ileri sürülen dizayn edilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanlığına getirilen bir projedir” dedi. Memleketi Giresun'a gelen Bakan Canikli, partisinin Giresun İl Kadın Kolları 5'inci Olağan Genel Kurulu’na katılarak partililere seslendi. İçeride ve dışarıda birilerinin partilerinin yürüyüşünü engellemeye ve hareketi durdurmaya yönelik hesaplarının olduğunu ancak bunun için kimsenin heveslenmemesini isteyen Canikli, “Eğer bu konuda geçtiğimiz 17 yılda ortaya koydukları tüm tezgâhların, oyunların nasıl bozulduğunu bu millet tarafından, lideri tarafından nasıl bozulduğunu görsünler ve bundan sonra bu tür oyunlara heves etmesinler” dedi. 'SAYIN KILIÇDAROĞLU BİR PROJEDİR' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir proje olduğunu savunarak Amerika’nın 24 Haziran’da yapılacak erken genel seçimle ilgili açıklamalarına tepki gösteren Canikli, şunları söyledi: “Her zaman söylüyoruz ama anlatamıyoruz ne Kılıçdaroğlu’na anlatabiliyoruz, ne onun efendilerine anlatabiliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bir projedir, bu ülkenin gelişmesi ve kalkınması yürüyüşünün engellenmesi, etkili bir güç olmaktan çıkartılması projeleri için Türkiye içinde ileri sürülen dizayn edilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanlığına getirilen bir projedir. Aslında bu çok acı bir hadisedir. Çünkü bir ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı için böyle şeyler söylenmesi ülke açısından, milletimiz açısından gerçekten üzüntü verici. Ama mecburuz, bunları söylemeye, bunları tüm milletimizle paylaşmaya mecburuz, gerçekleri anlatmaya, ortaya koymaya mecburuz.” 'BİLMEDİĞİMİZ BAŞKA ŞEYLER Mİ VAR?' Seçimlerin demokrasinin bir bayramı olduğunu kaydeden Bakan Canikli, "Seçimler demokrasinin bir bayramıdır. Yeniden bir düğün, bayrama gidiliyor 24 Haziran’da, Türk milleti buna karar vermiş, sen müttefikimiz bundan niye rahatsız oluyorsun. Niye kaygılanıyorsun? Tam tersi eğer seçimlere gidilmezse ortada bir sorun olursa o zaman kaygı duyman gerekir. 'Yoksa bilmediğimiz başka şeyler mi var? Yoksa bir takım planlarla hesaplar vardı erken seçim kararıyla birlikte bunlar bozuldu mu?' Geliyor insanın aklına. Esas biz kaygılıyız, bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünü tehdit eden terör örgütüne gönderdiğin 4 bin TIR silah ve mühimmattan kaygılıyız, ondan rahatsızız, terör örgütlerine verdiğin Suriye’de Türkiye’nin egemenliğini hedef alan terör örgütlerine PKK ve onun Suriye uzantılarına verdiğin destekten kaygılıyız, Türk milleti olarak kaygılıyız. Kaygının nedeni eğer yine ülkende misafir ettiğin FETÖ terör elebaşının yeni bir oyununun hayata geçirilmesine fırsat vermediği için onu ortadan kaldırdığı için 24 Haziran’da ilan edilen seçim tarihi onu ortadan kaldırdığı için kaygılanıyorsan kaygı duymaya devam et. Daha çok kaygılanacaksınız eğer bu nedenle bir kuşkunuz, kaygınız varsa" dedi. 'PARASIYLA BİZE VERMEDİNİZ' Bakan Canikli, son günlerde Rusya’dan S-400 hava savunma füze sistemi satın alınması nedeniyle Amerika’dan farklı yerlerden, farklı kesimlerden örtülü bir şekilde tehdit mesajları geldiğini de ifade ederek şöyle konuştu: “Türkiye’ye yönelik özellikle balistik füze tehdidini ortadan kaldırmak için bizim o sisteme sahip olmamız gerekiyor. Parasıyla bize vermediniz. Mecburen başka arayışlara girdik, önce Çin’den almak istedik, başka problemler gündeme geldi sonra Rusya’dan satın aldık ve o iş bitti zaten. Şimdi hem kendisi vermiyor, satmıyor, aldığımız zaman da ‘niye aldın’ diyor. Ne yapacaktık? Ülkeyi korumasız mı bırakacaktık.” Canikli, daha sonra AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nda belediye başkanları, ilçe, kadın ve gençlik kollarıyla basına kapalı toplantıya katıldı.