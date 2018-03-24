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(Görüntülü Haber) Bakan Bak: TSK Afrin'e Türk milletinin şefkatini ve barışı götürüyor

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afrin'de Mehmetçiğin destan yazdığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri oraya Türk milletinin şefkatini ve barışı götürüyor. Barışın tesis edilmesi için orada yuvalanan terör örgütlerini...

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afrin'de Mehmetçiğin destan yazdığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri oraya Türk milletinin şefkatini ve barışı götürüyor. Barışın tesis edilmesi için orada yuvalanan terör örgütlerini ve sınırımızda yuvalanan terör yapılarını birer birer dağıtıyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kentteki spor yatırımları ile ilgili bilgi almak için Zonguldak'a geldi. Bakan Osman Aşkın Bak, ilk olarak Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik makamında yaptığı konuşmada Bakan Bak, şunları söyledi:

"Afrin'de operasyon başarılı şekilde sürdürülüyor ve en son gelirken aldığımız habere göre bütün köyler de temizlenmiş durumda. Tabii ki büyük bir zafer. Orada Mehmetçiğimiz destan yazıyor ve ÖSO'yla büyük bir operasyonu gerçekleştiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri oraya Türk milletinin şefkatini ve barışı götürüyor. Barışın tesis edilmesi için orada yuvalanan terör örgütlerini ve sınırımızda yuvalanan terör yapılarını birer birer dağıtıyor. Orada yapılan tüneller, bariyerler ve sığınakların hepsinin iyi niyetli bir yaklaşım olmadığı, ülkemize karşı bir planlamanın olduğunu gösteren işaretler ortada. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkomutanımız olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO ile yürüttüğü bu operasyon çok yerinde, zamanlamasıyla her şeyiyle tam zamanında yürütülen operasyon olarak sürmekte. Asıl amaç oranın insanlarına barışı ve şefkati getirmek" dedi.

Türk askeri ile gurur duyduklarını söyleyen Bakan Bak, "Biz onlarla gurur duyuyoruz. Terör örgütleri, PKK, PYD, YPG her zaman kalleşçe saldıran, tuzak kuran yapılar. Onların ne sivillere, ne de çocuklara karşı bir hassasiyeti var. Dün cenazesine katıldığımız şehidimiz, orada sokağa yerleştirilen el yapımı bombanın patlamasıyla şehit oldu. Burada sivillere olan hassasiyetimiz ortada. Bunun da bazen böyle bedelleri oluyor. Türk ordusu bu vatanı, topraklarımızı vatan kılmak için şehitler vermiştir, vermeye de devam edecektir. Onlara güveniyoruz" diye konuştu.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, ziyaretin anısına Bakan Bak'a madenci heykeli hediye etti. Bakan Bak, daha sonra stadyumu ve yanında inşası süren spor salonunu ziyaret etti. Osman Aşkın Bak, burada yetkililerden bilgi aldı.

 

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