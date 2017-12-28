(Görüntülü Haber) Bakan Bak: Kudüs'ün barışı, bütün dünyayı etkileyen önemli bir adım

Aytekin KALENDER/RİZE, () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kudüs, barışın şehri. Kudüs'ün barışı, bütün dünyayı etkileyen önemli bir adım. Cumhurbaşkanı'mıza layık olmaya ve onun gösterdiği yolda yürümeye gayret edeceğiz" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, çeşitli programlara katılmak üzere Rize’ye geldi. Sabah saatlerinde, Ankara’dan uçakla Trabzon’a, buradan da kara yoluyla Rize’ye geçen Bakan Bak, Rize Valiliği’nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle Rize'ye havalimanı, Ovit Tüneli ve lojistik merkez gibi önemli eserler kazandırıldığını söyledi. Bakan Bak, “Bugün idarecilerimiz ve siyasilerle burada, bu yatırımlarını değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını getirdim. Kendisi, dün gece Afrika seyahatinden döndü. İnince kendisiyle görüştüm. Rize'ye gideceğimi söyledim, size çok selamlarını iletti. Dönünce de burada yaptığımız çalışma ve toplantıları kendisine aktaracağız. Buradaki çalışmalarımıza milletvekili arkadaşlarım Hasan Karal ve Hikmet Ayar’da katılacak. Rize'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması için ne gerekli ise bu konuları birlikte değerlendireceğiz” diye konuştu. Yeni yılın, Türkiye için hayırlı bir yıl olması temennisinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kudüs'le ilgili gelişmeleri de değerlendirdi. Bakan Bak, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Filistin ve Kudüs'teki yaşanan sürecin yönetilmesinde İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı. Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti ilan edilmesinin ve ardından Birleşmiş Milletler'de Amerika'nın aldığı karar karşısında 128 ülke dik durdu. Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü üzerine olumlu ve önemli adımlar atıldı. Böylesine önemli adımları atan Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten İslam alemi ve dünya için çok önemli adımlardı bunlar. Kudüs, barışın şehri. Dolaysıyla Kudüs'ün barışı, bütün dünyayı etkileyen önemli bir adım. Bu noktadaki gayretlerinden dolayı tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mıza layık olmaya ve onun gösterdiği yolda yürümeye gayret edeceğiz.” Toplantıya daha sonra basına kapalı olarak devam edildi.