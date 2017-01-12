ANKARA, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Etian Naeh'i kabul etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kabulde, iki ülke arasındaki işbirliğine yönelik konular görüşüldü.
(Görüntülü Haber) Bakan Avcı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh'i kabul etti
ANKARA, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Etian Naeh'i kabul etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kabulde, iki ülke arasındaki işbirliğine yönelik...
12 Ocak 2017 Perşembe 16:24
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