(Görüntülü Haber) Bakan Arslan ve Avrupa Komisyonu Üyesi Bulc'tan trende ikili görüşme

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Halkalı-Çerkezköy treninde ikili görüşmelerde bulundu. Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile dün Halkalı-Çerkezköy treniyle İstanbul’dan Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine hareket eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yolculuk boyunca Türkiye-AB ulaştırma gündemindeki son gelişmeleri ele aldı. Trendeki toplantıda TEN-T alanında Türkiye-AB işbirliği ve 2018 TEN-T günlerinde yapılacak olan Türkiye-Batı Balkanlar Bakanlar Toplantısı, Türkiye-Bulgaristan sınır geçişleri, Türkiye-AB kapsamlı havacılık anlaşmasının yanı sıra Türkiye-AB üst düzeyli ulaştırma konusu da görüşüldü. Yaklaşık 1,5 saatlik tren yolculuğunun ardından Çerkezköy’e gelen Ahmet Arslan ve Violeta Bulc, Çerkezköy Tren İstasyonu’nda, Kaymakam Atilla Selami Abban, Ak Parti İlçe Başkanı Abdullah Öğe, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ve gar şefliği yetkilileri tarafından karşılandı. Ahmet Arslan ve Violeta Bulc, burada basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya katıldı. Heyet, toplantının ardından trenle Halkalı'ya döndü.