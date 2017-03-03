(Görüntülü Haber) Bakan Arslan: Bir kamyonda iki şoför, biri öne biri arkaya sürmesin

KARS, () - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, iki başlılığın ortadan kaldırılması için 16 Nisan'ın önemli bir gün olduğuna dikkat çekerek "Eskisi gibi iki başlılık olmasın. Yani bir kamyonda iki şoför mahallinde olup, şoförün biri öne biri arkaya sürmesin. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelecek, tek merkezden ülke yönetilecek" dedi. AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey ile birlikte havayoluyla Kars’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan önce Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti. Halk oylaması sürecinde bazen amacını aşan, bazen de çok kötü niyetli ifadeler kullanıldığına işaret eden Ahmet Arslan, "Bu ülkemize de yakışmıyor insanımıza da yakışmıyor. Kars’tan şunu söylemek isterim. 1000 yıldır bu coğrafyada etnik yapısı, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun insanlarımız birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, bir mozaiğin parçaları gibi huzur içerisinde yaşamışlar ve bu coğrafyadan her yere bu anlamda güzel bir mesaj vermişler. Kars’tan yine bu mesajı vermek isteriz ki; ayrışmayı değil, birlik, bütünlük içerisinde ülkemizi hedeflerine sağlıklı bir şekilde götürmek adına biz yol alıyoruz, yol almaya çalışıyoruz" diye konuştu. Faikbey Caddesi üzerindeki AK Parti Kars İl Başkanlığının Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katılan Bakan Ahmet Arslan, iki başlılığın ortadan kaldırılması için 16 Nisan’ın önemli bir gün olduğuna dikkat çekti. Bakan Ahmet Arslan, şunları söyledi: "Eskisi gibi iki başlılık olmasın. Yani bir kamyonda iki şoför mahallinde olup şoförün biri öne biri arkaya sürmesin. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelecek, tek merkezden ülke yönetilecek. Yine diyorlar ki ‘efendim rejimi değiştiriyorlar.’ Rejimin adı belli. Cumhuriyet ve 94 sene önce bunun kararı verilmiş. Bundan sonra ilelebet cumhuriyet olarak devam edeceğiz. Rejimle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak." Bakan Ahmet Arslan, Milletvekili Selahattin Beyribey ve AK Parti İl Başkanı Adem Kalkın ile birlikte Seçim Koordinasyon Merkezinin açılış kurdelesini kesti. Partililerle görüşen, esnaf ziyareti yapan Bakan Arslan, daha sonra Sarıkamış’a gitti.