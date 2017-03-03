(Görüntülü Haber) Bakan Akdağ’dan Almanya tepkisi: Türkiye’nin güçlenmesi arzu edilmiyor (3)

BAKAN AKDAĞ’DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 16 Ocak tarihinde Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Miraç Kadir Özcan’ın Trabzon’un Kalkınma Mahallesi Mekân Sokak, Nasip Sitesi’nde yaşayan ailesini ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette Bakan Akdağ şehit ailesine taziye dileklerini iletti, çevredeki vatandaşlarla selamlaştı.
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BAKAN AKDAĞ’DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 16 Ocak tarihinde Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Miraç...
03 Mart 2017 Cuma 20:41
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