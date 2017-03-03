(Görüntülü Haber) Bakan Akdağ’dan Almanya tepkisi: Türkiye’nin güçlenmesi arzu edilmiyor (2)

BAKAN AKDAĞ CAMİ AVLUSUNDA KONUŞTU Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cuma namazını kıldığı Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda vatandaşlara seslendi. Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akdağ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye’nin daha güçlü bir ülke konumuna geleceğini söyledi. “ALMANLARA HAVA HOŞ” PKK’lı bazı teröristlerin iade edilmediğini hatırlatan ve Almanya hükümetine tepki gösteren Bakan Akdağ, “Nedir Almanların söylediği? Tutuklanan bir gazeteciden bahsediyorlar. Almanya’da da çıkan bir gazetede yazan bir gazeteciden bahsediliyor. Hâlbuki bir insanın teröre yataklık yapması için onun sade vatandaş olması, herhangi bir mesleğe sahip olması, bu arada gazeteci olması fark etmez. Teröre destek olmuşsa olmuştur. Almanlara hava hoş. Almanya’da, Fransa’da bir bombalama olduğu zaman tüm ülkeler ayağa kaldırılıyor. Türkiye’de biz bu bela ve musibetle 40 yıldır mücadele ediyoruz" dedi. “TÜRKİYE’DE 2 BAŞLILIK ORTADAN KALKIYOR” Referandumla yeni bir sistemin geleceğini ve Türkiye’de 2 başlılığın ortadan kalkacağını savunan Bakan Akdağ şunları söyledi: “Bu topraklar üzerinde gözü olanlar, bu ülkeyi bölmeyi, parçalamayı isteyenler terör örgütlerine destek veriyor. Trabzon’dan Alman hükümeti ve yönetimine şunu açıkça soruyorum; neden PKK teröristlerini on yıllardır ülkenizde barındırıyorsunuz? Neden, ‘o teröristleri bize verin ’dediğimizde vermiyorsunuz? Neden onların finans sağlamasına müsaade ediyorsunuz? Diyorlar ki, 'bu ülkede bağımsız yargı var, yargı karar veriyor.' Sizin yargınız yargı da bizim yargımız yargı değil mi kardeşim? İşte bu ve benzeri hadiseler 16 Nisan’ı bizler için önemli kılıyor. 16 Nisan Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağı tarihtir. Türkiye’nin çok daha güçlü olmasını, terörle mücadelede çok daha kararlı ve seri hareket etmesini, ülke ekonomisini kalkındırmak için yeni bir sisteme geçmek istiyoruz. Yeni bir sistem geliyor ve Türkiye’de 2 başlılık ortadan kalkıyor.”