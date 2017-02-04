(Görüntülü Haber) Bakan Akdağ: Türkiye’de hala doktor sayımız istediğimiz orana ulaşmadı (2)

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NA KATILDI Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ordu’da bir otelde düzenlenen Ordu Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bu tür toplantıların faydalı olduğunu ve toplantıda mevcut planlamanın yeniden gözden geçirilerek çalışma yürütüldüğünü belirten Recep Akdağ, "Belediye başkanımız, milletvekillerimiz, il yöneticilerimizle beraber bütün değerlendirmeleri masaya yatırıyoruz" dedi. Birkaç saat süren çalışmayla yatırımlarımız, kaynakları ve hedefler açısından, mevut planlamayı gözden geçirdiklerini anlatan Akdağ, "Burada ödevler çıkarıyoruz, gerek il yöneticilerine, gerek bakanlık yöneticilerine. Herkes bu ödevi alıyor. İldeki ödevleri il valimize teslim ediyoruz. Sonra da bunun takibini yapıyoruz. Doğrusu bu bize büyük bir mesafe kazandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üstünde durduğu ve bizimde alışkanlık haline getirdiğimiz bir çalışma biçimiyle böylece Ankara’da oturup sahayı yönetmeye çalışmıyoruz. Doğrudan doğruya sahanın içinden bu yönetimi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Bakan Recep Akdağ, konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.