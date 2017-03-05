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(Görüntülü Haber) Bakan Akdağ: Sayın Kılıçdaroğlu milletin iradesinden korkuyor (3)

HALEP'E YARDIM TIR'I UĞURLAMA PROGRAMINA KATILDI Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ak Parti Gençlik Kolları tarafından yardım kampanyasıyla toplanan, içinde makarna, un ve insani yardım malzemesi olan 1 TIR’ı Halep’e uğurlama programına...

(Görüntülü Haber) Bakan Akdağ: Sayın Kılıçdaroğlu milletin iradesinden korkuyor (3)

HALEP'E YARDIM TIR'I UĞURLAMA PROGRAMINA KATILDI

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ak Parti Gençlik Kolları tarafından yardım kampanyasıyla toplanan, içinde makarna, un ve insani yardım malzemesi olan 1 TIR’ı Halep’e uğurlama programına katıldı. Fatsa İlçesi Kültür Sarayı yanında Halep’e yola çıkmak için hazır bekletilen yardım TIR’ının yanında konuşma yapan Bakan Recep Akdağ, "TIR’da Ordu Gençlik Kolları’nın Halep’e nasıl bir yardım eli uzattığı var.

Bütün kardeşlerimize bu TIR’ın dolması için verdiği gayretlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk milletinin Suriye’ye, Halep’e, bütün mazlum milletlere uzattığı yardım eli Türk Milleti'nin asaletini göstermektedir. Bu TIR’da paketler halinde 10 ton makarna, 100 ton un ve giyim, insani yardım malzemeleri var. İnşallah Halep’teki, Suriye’deki kardeşlerimiz bu zulümden bir an önce kurtulsunlar. Biz Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. Yapılan duaların ardından yardım TIR’ı Halep’e gitmek için yola çıktı. Bakan Recep Akdağ, daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı’na giderek uçakla ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

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