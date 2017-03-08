(Görüntülü Haber) Bakan Akdağ protokolü bekletip, kadınlara karanfil verdi

Turgay İPEK/ERZURUM, () - REFERANDUM çalışması yapmak üzere Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, uzun bir kuyruk oluşturarak kendisini bekleyen protokole, "Durun 1 dakika" dedi ve kadınların yanına giderek günlerini kutladı. Kadınlara kırmızı karanfil dağıtan Bakan Akdağ: "Kadınlara gösterilen şiddet aslında acizliğin, zavallılığın bir ifadesidir" dedi. Bugün saat 11.00'de uçakla Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu ile birlikte merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı semtinde bulunan Kent Meydanı'na geçti. Bakan Akdağ, makam aracından iner inmez kendisini bekleyen ve uzun bir kuyruk oluşturan protokole, "Durun 1 dakika. Bugün kadınlarımızın günü önce onların yanına gidelim" dedi. Erkeklerden oluşan protokolu bırakan Akdağ, Kent Meydanı'nın bir köşesindeki 'El emeği Kadın Buluşması Sergisi' için toplanan kadınların yanına gitti. Kadınlara kırmızı karanfiller vererek günlerini kutlayan Bakan Akdağ, daha sonra bekleyen protokolün selamladı. Protokolle birlikte kadınların sergisini açılışını yapan Akdağ, şunları söyledi: "Kadınlarımız, kültürümüzde ve inancımızda başımızın üstünde tacımız olan en değerli varlıklarımızdır. Kadınlar günü münasebetiyle ülkemizde ve dünyadaki kadınlarımıza saygılarımızı takdim ediyorum. Böyle güzel bir günde Erzurum'da il valimizin eşi, hanımefendinin öncülüğünde aile ve sosyal politikalar bakanlığımızın il müdürlüğü mükemmel bir etkinlik gerçekleştiriyor. Bugün kadınlarımızın el emeklerini göz nurlarını sergilediği bir fuardayız. Dünyayı bizim için yaşanır kılan kadınlarımız sadece fedakarlıkları şefkatleri ile değil becerileri ile zarafetleriyle de dünyayı daha güzel kılıyorlar. Açık söylemek gerekir ki biz hayattaki incelikleri kadınlarımızdan öğreniyoruz. Öğrenmeye de devam edeceğiz. Bu etkinlikler bizi birbirimize yaklaştıran bizim değerlerimizi yükseğe çıkaran ve birbirimiz daha iy anlamamızı sağlayan etkinlikler. Bu etkinliklerin çoğalarak devam etmesini temenni ediyorum. Buradan bütün Türkiye'ye ve dünyaya şöyle sesleniyorum; kadınlarımıza karşı şiddeti asla kabul etmiyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmiyoruz. Kadınlara karşı gösterilen şiddet aslında acizliğin, zavallılığın bir ifadesidir. Bununla sonuna kadar da mücadele etmeye kararlıyız."