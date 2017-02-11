(Görüntülü Haber) Bakan Akdağ: Millete güvenin

Fatih TURAN/BAYBURT,() – SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Anayasa değişikliğine ilişkin referandum süreciyle ilgili konuştu, “Muhalefetten bazıları diyorlar ki, ‘Ya millet yanlış birini seçerse ne olacak?’ Allah Allah, demokrasi zaten milletin doğrusunu seçeceğine olan inançtan kaynaklanan bir sistemdir. Millet ezkaza bir şekilde yanılmışsa da yine onu kendisi düzeltir” dedi. Akşam saatlerinde Erzincan’dan Bayburt’a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ valiliği ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan, kentte yapılması planlanan yeni hastanenin projesinin yakın zamanda tamamlanacağını kaydeden Bakan Akdağ, Anayasa değişikliğine ilişkin referandum süreciyle ilgili de değerlendirmede bulundu ve şunları söyledi: “Bir sistem için milletin karşısına çıkacağız. Millete güvenin. Hiç kimse yeni sistemden korkmamalı. Bütün mesele millete güvenmekten, inanmaktan, milletin ferasetine, basiretine sırtını dayamaktan geçiyor. Hayretler içerisindeyim. Muhalefetten bazıları diyorlar ki, ‘Ya millet yanlış birini seçerse ne olacak?’ Allah Allah, demokrasi zaten milletin doğrusunu seçeceğine olan inançtan kaynaklanan bir sistemdir. Millet ezkaza bir şekilde yanılmışsa da yine onu kendisi düzeltir. Bunlar geçmişte milletin yaptığını askerlerle, darbelerle düzeltmeye alışkın oldukları için sanki o daha doğruymuş gibi geliyor kendilerine. Millet yanlış yaparsa onu düzeltecek olan yine millettir. Başka kim düzeltecek? Bunun dışındaki bir yönetime demokrasi denmez ki.” ‘ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ, KUVVET GEÇERLİDİR’ Güçlü bir Türkiye için referandumu getirdiklerini ifade eden Bakan Akdağ, “Biz koşmaya mecburuz. Türkiye Cumhuriyeti yoluna koşarak devam etmesi gereken bir ülkedir. Maalesef yıllar, on yıllar bizi çok geride bırakmıştı. Çok arkalarında kaldığımız bir takım gelişmiş ülkelere yetişmek için koşarak yürümek zorundayız. Hepimiz görüyoruz ki ancak güçlü bir Türkiye olursak ayakta dururuz ve oynanan oyunları bozabiliriz. Uluslararası ilişkilerde güç, kuvvet geçerlidir. Kuvvetiniz varsa herkes sizinle ittifak yapar, sizin müttefikiniz olur. Kuvvetiniz yoksa, Allah korusun herkes üzerinize çullanır. Güçlü bir Türkiye için bu referandumu getiriyoruz. Rabbim bu referandumla bize güzel günler göstersin. Her gün şehit haberleri alıyoruz. Gün birlik olma, birlikte hareket etme, hırslara mağlup olmama zamanıdır” diye konuştu.