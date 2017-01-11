(Görüntülü Haber) Bakan Akdağ'dan 'açık oy' iddialarına yanıt: Oyumuzu kırk defa açık etmişiz, gizlenecek bir şey mi var?

ANKARA, () - SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Anayasa değişiklik teklifine ilişkin oylamada, açık oy kullandığına yönelik iddialar hakkında "Bu ülkede hukuk var. Eğer ben yanlış bir şey yapmışsam bir suç işlemişsem, onlar suç diyorlar, sen misin savcı ya da hakim kardeşim? Oyumuzu kırk defa açık etmişiz. Gizlenecek bir şey mi var? Evet, 'evet' oyu veriyorum" dedi. Kendisini kamerayla çeken CHP'li milletvekillerine de tepki gösteren Bakan Akdağ, "CHP'li milletvekillerine ne oluyor da gelip, gözümüzün içine kadar kamera sokma hakkını buluyorlar kendilerinde? Ben de tepkisini gösteren milletvekillerinden birisiydim. Yine aynısını yapsalar yine aynı tepkiyi gösterirdim" diye konuştu. Sağlık Bakanı Akdağ, Ankara'daki The Green Park Hotel'de yapılan 2016 yılı değerlendirme toplantısında, sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Bakan Akdağ'a TBMM Genel Kurulu'ndaki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde ilk akşam yaşanan 'açık oy' krizi soruldu. Bazı CHP'li milletvekillerinin kendisine yönelik açık oy kullandığını iddia ederek, suç işlediğine dair ithamları sorulan Bakan Akdağ, "Mümkün olsa da inşallah olabilir, yani gençsiniz yarın milletvekili olursunuz, o Genel Kurul'a girersiniz. Sizleri o ortama götürsek, yaşasınız. Oy kullanacaksınız. Ben yeni bir politikacı değilim. Defalarca anayasa oylamalarında oy kullandım. Nasıl kullanıldığını da hepimiz biliyoruz. Gidiyorsunuz orada bir kabin var. Önünde, içinde, neyse bir yerde koyuyorsunuz bir pulu içine, kapatıyorsunuz götürüp, atıyorsunuz. Meşhur bir fıkra var. Birisi bir pire ilacı satıyor. Alıyor, bir başkası kullanıyor. Bir faydası olmuyor pireye. Gelip diyor ki 'Arkadaş, hani bu kadar para verdim, pire ilacı aldım. Hiçbir faydası olmadı'. 'Nasıl kullandın?' diyor. 'Böyle sıktım' diyor. 'Olur mu, yakalayacaksın, gözüne sıkacaksın, ölecek' diyor. Aynen bu mantıkla gözünüzün içine kadar yaklaşmış orada bir milletvekili sizin kamerayla fotoğrafınızı çekmeye çalışıyor. Ben de açıkça 'Sen kim oluyorsun?' diyorum. Ne hakla geldin, benim burada videomu çekiyorsun? Orada bir yöntem var. İsimleri okunan insanlar, oylarını veriyorlar. Otur, senin de sıran geldiği zaman oyunu ver" diye konuştu. "18 MADDENİN 18'İNE DE BEN 'EVET' OYU VERECEĞİM" Anayasa değişikliğine ilişkin oylamada 'evet' oyu kullanmasının gizlenecek bir şey olmadığını belirten Akdağ, "Bu ülkede hukuk var. Eğer ben yanlış bir şey yapmışsam bir suç işlemişsem, onlar suç diyorlar, sen misin savcı ya da hakim kardeşim? Bu ülkenin Anayasa Mahkemesi var. Bu oylamalar Anayasa Mahkemesi'ne de gidiyor. Ayrıca biz 316 milletvekiliyle AK Partililer olarak zaten bu teklifi veren kişileriz. Oyumuzu kırk defa açık etmişiz. Gizlenecek bir şey mi var? Evet, 'evet' oyu veriyorum. Anayasa, şu imkanı veriyor. Oyunu sıkı sıkıya gizlemek isteyen kişiye, 'Bunu gizleyebilirsin' imkanı veriyor. Ben açık ediyorum zaten. Orada açık etsem ne fark eder, orada da etmiyoruz da. İmza vermişim. Dün söyledim, bugün de söylüyorum. Evet, 18 maddenin 18'ine de ben 'evet' oyu vereceğim. Bunlar yakışık almıyor ve ana muhalefet partisinin acizliğini gösteriyor" dedi. CHP'Lİ VEKİLLERE TEPKİ: NE OLUYOR DA GÖZÜMÜZÜN İÇİNE KAMERA SOKMA HAKKINI BULUYORLAR KENDİLERİNDE? Kendisini kamerayla çeken CHP'li milletvekillerine de tepki gösteren Sağlık Bakanı Akdağ, "Şundan korkuyorlar. Anayasa ile ilgili bir referandum yapılacak. Enteresandır, biz anayasayı Meclis'te yapıp, bitirmeyeceğiz. Yapmaya çalıştığımız milletin önüne bir anayasa teklifi ile gitmek. 18 maddelik bir anayasa teklifi, en aşağıya 2 aylık bir süre olur muhtemelen. Defalarca tartışılacak. Sonunda buna vatandaş karar verecek. CHP'li milletvekillerine ne oluyor da gelip, gözümüzün içine kadar kamera sokma hakkını buluyorlar kendilerinde? Ben de tepkisini gösteren milletvekillerinden birisiydim. Yine aynısını yapsalar yine aynı tepkiyi gösterirdim, açık söyleyeyim" açıklamasında bulundu. MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN'IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: 'ŞAKA YAPTIM' YAZMIŞ Güven Hastanesi'nde tedavisine devam edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu da sorulan Bakan Akdağ, şöyle konuştu: "Bu sabah yemek yemeye de başlamış. Çok başarılı bir damar ameliyatı geçirdi. Büyük damarlardan birinden ameliyat geçirdi. Bu ameliyatların ameliyat sonrası yoğun bakım dönemi var. Birkaç gün önce de küçük bir enfeksiyon geçirdi. Önemli bir riskten korunmak için de yoğun bakıma alındı. 2 gün önce yoğun bakıma alındığı ilk günün ertesinde, tahtaya çocuklarına bir yazı yazmış. Oğlu var Fatih. Şaka yaptım, diye yazı yazmış. Meclis Başkanı'mızın böyle bir özelliği de var. Durumu iyiye gidiyor. İnşallah yakın zamanda hastaneden çıkarmayı umut ediyoruz"