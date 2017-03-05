(Görüntülü Haber) Bakan Ağbal: Mevcut sistem Türkiye'yi ileriye taşıyacak yapıda değil

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, mevcut parlamenter sistemin sürekli engeller çıkardığını savunarak, "Mevcut parlamenter sistem bütün aksaklıklarıyla, eksiklikleriyle, yanlışlarıyla Türkiye'yi ileriye doğru taşyacak bir yapıda değil" dedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün ile Mustafa İsen, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ve oda üyeleri katıldı. Bakan Ağbal yaptığı konuşmada parlameneter sistemin Türkiye'yi ileriye taşıyacak durumda olmadığını öne sürerek şunları söyledi: "Niye bu anayasa değişikliğini yapıyoruz? Nereden çıktı? Çünkü sistem sürdürülebilir değil. Mevcut parlamenter sistem bütün aksaklıklarıyla, eksiklikleriyle, yanlışlarıyla Türkiye'yi ileriye doğru taşyacak bir yapıda değil. Sürekli sıkıntılar çıkarıyor, sürekli bir takım engeller çıkarıyor. Kuvvetler arasındaki iş bölümü bilinçsiz. Bugün yasama ile yürütmenin yetki alanları birbirine girmiş durumda. Bazen yürütme yasama gibi hareket ediyor, yasama yürütme gibi hareket ediyor. Yargı da hepsi gibi hareket ediyor. Bazen bir bakıyorsunuz yargı, yasamanın yerine geçmiş icraata yön veriyor. Bu anlamda bu sistem, bütün kuvvetleri kendi olmaları gereken alanda yeniden konumlamış oluyor. Siyasetimizde uzlaşıyı sağlayacak. Artık siyaset, çok daha geniş halk kitlelerine hitap eden programlar, projeler üretmek zorunda kalacak. Siyaset yumuşatılacak. Yeni anayasa seçim dönemlerini bir gerginlik dönemi olmaktan çıkaracak." Muhasebecilerin sorunlarını dinleyen Bakan Naci Ağbal, oda üyelerinin kendisine yönelttikleri soru üzerine 4'üncü dönem geçici vergi beyannamesinin tamamen kaldırılacağını kaydetti.