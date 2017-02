(Görüntülü Haber) Bakan Ağbal: İcracı hükümetlere ihtiyacımız var (2)

'SİYASİ BELİRSİZLİK YATIRIMCIYI ETKİLİYOR' Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ak Parti Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Burada valilik şeref defterini imzalayan Bakan Ağbal, Vali Davut Gül'den Sivas'a yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı. Vali Gül ziyaretin anısına Bakan Ağbal'a üzerinde Selçuklu motifi çiftbaşlı kartalın bulunduğu tablo hediye etti. Bakan Ağbal ziyaretin ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen 'Cazibe Merkezi Sivas Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Ağbal'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Ak Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım ve işadamları da katıldı. Burada konuşan Bakan Ağbal, 16 Nisan'da yapılacak referanduma ve sonucun ekonomiye olacak etkisine değirenek, "16 Nisan, 15 Temmuz'dur. 16 Nisan'da sandığa giderken, 15 Temmuz'u unutmayın. Son 14 yıldır demokraside bu kadar olağanüstü başarı elde ettik. Türkiye içeride de, dışarıda da güvenilen bir ülke oldu. Ama geriye doğru 14 yıla bakın her birisini zorluklarla ve badirelerle buraya getirdik. Onun için diyoruz ki; 16 Nisan'da önümüze konulan sandıkta 'evet' veya 'hayır' diyeceğimiz konu sadece basit ve teknik madde düzenlemeleri değil. Bu ülkenin bir kulvar daha yukarı çıkmasını sağlayacak bir değişiklik önerisidir. Kimse buradan demokrasi dışı bir çözüm çıkacağını iddia etmesin, doğru değil. Kimse burada yasama organının zayıflayacağını iddia etmesin, doğru değil. Kimse burada ipe, sapa gelmez böyle korku rüyaları üretmesin, bunlar doğru değil. Peki doğru olan ne? Türkiye'nin önü açıktır. Ben yıllardır ekonominin içinde olan bir insanım. Bunu en iyi de siz bilirsiniz. Şimdi herkes oturdu yatırım yapmak için 16 Nisan'ı bekliyor. Dolayısıyla siyasi belirsizlik yatırımcıyı etkiliyor. 16 Nisan'da eğer ülke olarak 'evet' dersek ki; inşallah diyeceğiz. Türkiye'nin siyasi istikrarı uzun dönemde, kalıcı bir şekilde tesis edilmiş olacak'' dedi. 'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAGIZ' Yeni sistemin siyasi istikrarı kalıcı bir şekilde üreteceğine dikkat çeken Ağbal şöyle devam etti: "Bütün yabancı yatırımcılarla oturuyoruz, konuşuyoruz. Her zaman yabancı yatırımcıların bize ileriye dönük sordukları soru veya tereddüt ettikleri konu siyasi bir belirginlik olacak mı, olmayacak mı? Dolayısıyla 16 Nisan'da yapacağımız oylama aslında 1 Kasım'daki yaptığımız oylama gibi bir oylama. Biz burada siyaseten Türkiye'nin önünü açacağız. Siyasi belirsizlikleri ortadan kaldıracağız. Yepyeni bir sisteme geçeceğiz. Ondan sonra inşallah yeni sistemle birlikte Türkiye'de siyasi istikrar, kalıcı bir şekilde tesis edilmiş olacak. Onun için 16 Nisan'da referandum sürecinde tabiki vatandaş haklı anayasa değişikliğinin getirdiği düzenlemeleri görmek istiyor, anlamak istiyor, bilmek istiyor, bu talepler doğru. Biz de hükümet olarak bu konuda her türlü çalışmayı yapacağız. Ama meseleyi tek tek, madde bazında hukuki bir mesele olarak görmeyin. Bu Türkiye'nin bir beka meseledir. 16 Nisan geldiğinde 'evet' çıktığında göreceksin ki; ondan sonra artık Türkiye'nin demokrasisi daha da güçlenecek. Hukuk devleti ileriye dönük, çok daha güçlenecek. Özellikle ülkemiz üzerinde son üç yılda ortaya konulan oyunlar bir daha asla oynanamaz bir noktaya gelecek."