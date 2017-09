(Görüntülü Haber) Bahçeli: Ülkemiz açık ve riskli bir tehdit, tehlike altındandır (2)

(MERAL AKŞENER'İN PARTİ KURMA ÇALIŞMALARI) "SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ" Hakime TORUN / ANKARA () - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu. Bahçeli, "Türkiye cumhuriyet tarihinin en önemli bunalımlarından birini yaşamaktadır. Ülkemiz açık ve riskli bir tehdit ve tehlike altındandır. Başta terör olmak üzere bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'yi kuşatmaktadır. Bunların aşılması Türkiye'nin huzura güvene kavuşması ve İslam coğrafyasında lider ülke olması önümüzdeki dönemlerde gösterilecek gayretlere bağlıdır. MHP olarak Türkiye'de birlik beraberliğin sağlanması kutuplaşmanın önlenmesi, herkesle kucaklaşılması ve Türkiye'nin normalleşme ve demokratikleşme sürecine geçilmesi hepimizin milli görevi olmalı. Bunu başarmak zorundayız"diye konuştu. "1 EKİM'DEN İTİBAREN SOSYAL SİYASİ VE EKONOMİK SORUNLARIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR" 16 Nisan referandumu ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini ifade eden Bahçeli, "Uzun yıllar Türkiye parlamenter hükümet rejimi ile yönetilmiştir. 16 Nisan halk oylaması ile de cumhurbaşkanlığı hükümet siyasetine geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin istikrarlı kalıcı ve ülke yönetiminde etkin olabilmesi için bir an evvel uyum yasalarının çıkartılması 1 Ekim'den itibaren de çok önemli sosyal siyasi ve ekonomik sorunların çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde Türkiye'nin birliğinden, dirliğinden ve kardeşliğinden uzaklaştırıcı faaliyetlerin artacağı unutulmamalıdır. MHP bu anlayış ile önümüzdeki dönemlerde üzerine düşen sorumluluğu dün olduğu gibi bugün de taşıyarak milletimize hizmet aşkını sevdasını sürdürecektir" açıklamasında bulundu. (MERAL AKŞENER'İN PARTİ KURMA ÇALIŞMALARI) "SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ" "Kör Niko'nun Meyhanesi" yönünde yaptığı açıklamaları ve Meral Akşener'in parti kurma çalışmalarına ilişkin sorulan soruya Bahçeli şu yanıtı verdi: "Bizlerden ayrılmış olanlar veya ayıklanmış olanların siyasi tercihleri ile nasıl bir yol izleyecekleri onların bileceği iştir. Bu süreci takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde millet olarak göreceğiz. KÖR NİKO TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNİN ÖNÜNE GEÇTİ BEN DE ONA YANIYORUM Çanakkale şehitlerinde adaletle ilgili bir toplantının yapıldığı bir dönemde bazı CHP'lilerin çilingir sofrası olarak içki aldıklarına dair basında yer alan görüşler olmuştur. CHP yöneticileri de bunu yapanları tespit etmek suretiyle gerekli tedbirleri alacaklarını ifade etmişlerdir. Türkiye'de şehitlerimizin bulunduğu herhangi bir yerde çilingir sofrası kurulması, rakı veya değişik içkilerin içilmesini doğru bulmuyoruz. Türkiye'de içki yasağı da yoktur. Herkes istediği yerde içki alabilir. Ama bu şehitlerimizin olduğu yerde değil meyhanelerde olması lazım. İstanbul'da da çok fazla tarihi meyhaneler vardır. Bunlardan birisi de Kör Niko'dur. Tabi basında bazı kavramlar yer aldı. Kör Niko Türkiye'nin gündeminin önüne geçti ben de ona yanıyorum. DİLİMİN SÜRÇMESİ NİKO'NUN NEREDE OLDUĞUNU BİLMEZLİKTEN GELİYOR Dilimin sürçmesi Niko'nun nerede olduğunu bilmezlikten geliyor. Telaffuzda zorluk çektiğimi öğrenirlerse Niko ile bir alakamız olmadığını da anlamış olurlar. BELLİ ÇEVRELER SAAT 6'DAN SONRA RAKI BURCUNA GİRDİKLERİNDE NEREDE KİMİN OLDUĞUNU HEPİMİZDEN İYİ BİLİRLER Belli çevreler saat 6'dan sonra rakı burcuna girdiklerinde nerede kimin olduğunu hepimizden iyi bilirler. Onlara da diyecek bir sözümüz yok. Böyle meyhaneler vardır. Bir not düşmek istiyoruz; meyhaneyi akşam mekan tutanlar burada sazlı, sözlü eğlenceye de girebilirler. Koro halinde olduğu gibi solo halinde de şarkılar okunabilir. Bazı müzik sevdalıları ticaret erbabı her şarkının kasetini CD'sini yaptığı gibi meyhane şarkılarının da CD'sini yapıp kasetini hazırlamış olabilirler. BİR TANESİ SİYASİDİR BİR TANESİ TEPKİDİR. BİR YANLIŞLIĞIN BİR DAHA YAPILMAMASI İÇİN BİR UYARIDIR Onunla bizim söylediklerimizi karıştırmamak lazım. Bir tanesi siyasidir bir tanesi tepkidir. Bir yanlışlığın bir daha yapılmaması için bir uyarıdır. İkisini birbirinden ayırt etmek lazım."