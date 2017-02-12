(Görüntülü Haber) Bahçeli: Rusya askerimizi şehit ediyor, 'pardon'la geçiştiriyor (1)

Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, El- Bab'ta Rus uçağının bombardımanında askerlerimizin şehit olmasına değinerek, ''Şimdi Rusya askerimizi şehit ediyor. Sonra da ‘pardon’la geçiştiriyor. Hatta pişkince üste çıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçluyor. Bu yanlıştır, ayıptır. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe saymaktır. Rusya'nın maksadı nedir, ne yapmaya çalışmaktadır?'' dedi. MHP'nin dün Konya'da başlayan, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu kampanyasına ilişkin toplantı devam ederken Genel Başkan Devlet Bahçeli, bugün toplantıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, El Bab'ta askerlerimizin Rus uçağının saldırısında şehit edilmesini gündeme getirerek şunları söyledi: ''Şimdi Rusya askerimizi şehit ediyor. Sonra da ‘pardon’la geçiştiriyor. Hatta pişkince üste çıkıp Türk Silahlarını suçluyor. Bu yanlıştır, ayıptır. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe saymaktır. Rusya'nın maksadı nedir, ne yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin saldırılar karşısında sesini çıkarmaması, alttan alması bir şey olmamış gibi davranması nasıl beklenecektir. PKK- PYD'yi terör örgütü olarak görmeyen kaldı ki Moskova'da ofis açmasına müsaade eden Rus yönetiminin art niyeti, gizli gündemi, sahne gerisinde beslediği emelleri doğrultusunda ülkemizin karşısında husumet odağı olmada adeta talip ve isteklidir. Rus hava saldırısı sonucu şehit olan evlatlarımızın hesabı bir kaç özürle, telafi edemez, örtbas edilemez. Dahası şehitlerimizin hesabı mutlaka sorulmalıdır. Suçlular ortaya çıkarılmalı, hak ettiği cezayı bulmalıdır. Karşımızdaki muhatap Rusya Federasyonu ise biz de Türkiye Cumhuriyetiyiz. Kendimize güvenmeli, gücümüzün farkında olmalıyız. Bu coğrafyada var olmanın ve ilelebet yaşamının sırrı 'aman sorun çıkmasın' diye uğraşmak değil. Bilakis çıkan sorunların üzerine milletçe kilitlenip, cesaretle gideceğiz."