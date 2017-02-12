(Görüntülü Haber) Bahçeli: Rusya askerimizi şehit ediyor, pardon diye geçiştiriyor (6)

BAHÇELİ, DÜĞÜNE KATILDI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Konya'daki kampının ardından partilileriyle vedalaşıp, otelden ayrıldı. Bu sırada Beyşehir Üzümlü- Huğlu Tüfek Silah Üreticileri Kooperatifi tarafından Bahçeli'ye tüfek hediye edildi. Devlet Bahçeli daha sonra işadamı ve Atiker Konyaspor yöneticisi Ali Kaya'nın oğlunun düğün yemeğine katıldı. Burada yöresel etli pilav yiyen Bahçeli, gelin ve damadı tebrik edip, geline bilezik taktı. Bahçeli daha sonra karayoluyla Ankara'ya hareket etti.
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BAHÇELİ, DÜĞÜNE KATILDI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Konya'daki kampının ardından partilileriyle vedalaşıp, otelden ayrıldı. Bu sırada Beyşehir Üzümlü- Huğlu Tüfek Silah Üreticileri Kooperatifi tarafından...
12 Şubat 2017 Pazar 17:48
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