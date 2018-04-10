MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL’e ilişkin, “OHAL, halihazırda Türkiye gerçeğinin yansımasıdır. Sürmesi de milli bir zorunluluktur. FETÖ’cular temizlenmeden tehdit ve tehlikeler geçmeden OHAL bitmez, bitemez bitmemelidir” dedi.
(Görüntülü Haber) Bahçeli: OHAL, halihazırda Türkiye gerçeğinin yansımasıdır sürmesi de milli bir zorunluluktur (3)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL’e ilişkin, “OHAL, halihazırda Türkiye gerçeğinin yansımasıdır. Sürmesi de milli bir zorunluluktur. FETÖ’cular temizlenmeden tehdit ve tehlikeler geçmeden OHAL bitmez, bitemez bitmemelidir” dedi.
10 Nisan 2018 Salı 11:59
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