(Görüntülü Haber) Bahçeli: Cumhurbaşkanı, ABD'ye gitmekle isabetli bir karar almıştır; MHP de yanındadır (3)

Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA, () - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin isabetli bir karar olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı, arkasına milletimizin hayır duasını alarak, muhataplarının karşısına çıkacaktır. MHP'de milletimizin ve devletimizin tezlerinin sonuna kadar müdafaası şartıyla ABD'de Türkiye'yi temsil eden devlet ve hükümet yetkililerinin gönül huzuruyla yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanı, ABD'ye gitmekle isabetli bir karar almıştır" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Terör örgütlerinin aldığı küresel destek sonucunda, Türkiye'nin çevresinde konuşlanmış durumda olduğunu belirten Bahçeli, FETÖ ve PKK'nın içeride; PYD, YPG ve DEAŞ'ın dışarıda ülkenin bekasını yok etmek için faaliyetlerine hız verdiğini vurguladı. Ana muhalefet partisi CHP'ye yüklenen MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu: "İlk etapta milli egemenlik anlayışının yeniden tanımlanmasıyla çok kimlikli, çok milletli parçalı bir devlet yapısının kabul edilmesidir. Bunun bir ucundan tutmak için CHP telaşla devreye girmiştir. Nihai amaç da Kürdistan'ı kurmak ve kabullendirmektir. 16 Nisan halk oylamasından çok önceleri CHP ile HDP arasında başlayan yakınlaşmanın 2019 rezervi ve yeni anayasa hazırlığı kılıfıyla taçlandırma ve siyasi nikahla tescilleme niyeti artık meydandadır. CHP7li kuryeler cezaevinde bulunan HDP'nin malum eş başkanından hevesle aldıkları mesajları taşıyarak milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmenin kurnazlığına talip olmuşlardır. CHP yine mayınlı alanlarda dolaşmakta HDP'yle gelecek planlaması yapmaktadır. Elbette bu çarpıklı ana muhalefetin kendi bileceği iştir. HDP'ye fahri sözcülük yapmak net biçimde Kandil'e göz kırpmak , Kürdistan müteahhitlerine takla atmaktır. HDP Eş başkanının sözde müthiş fikirlerine bel bağlayan, ağzından çıkanları hazine bulmuş gibi heyecanla kamuoyuna aktaran partisin ismi şu işe bakanız ki Atatürk'ün kurduğu CHP'dir. HDP terör örgütüyle arasına mesafe koymamıştır." "MHP, ABD'DE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİNİN GÖNÜL HUZURUYLA YANINDA" Türkiye-ABD ilişkilerinin can çekiştiğini savunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmenin önemine değinerek, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hak ve çıkarlarını temsil edip savunmak üzere muhatabıyla masaya oturacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ardında Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin kudreti vardır. Makamı ve mevki ne olursa olsun hiç kimse gaflete düşüp Türkiye'yi aciz görmemeli, terör örgütleriyle aynı seviyeye indirmemeli, küçümseme yanlışına düşmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanı arkasına milletimizin hayır duasını alarak muhataplarının karşısına çıkacaktır. MHP de milletimizin ve devletimizin tezlerinin sonuna kadar müdafaası şartıyla ABD'de Türkiye'yi temsil eden devlet ve hükümet yetkililerinin gönül huzuruyla yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanı ABD'ye gitmekle isabetli bir karar almıştır. Şimdi sırayı belge ve delilleriyle birlikte PYD-YPG'nin Türkiye'yi nasıl tehdit ettiğini anlatmak almıştır. Türkiye derme çatma bir ülke değildir, çadır devleti hiç değildir. Eğer ABD'ye ittifak sırf PYD-PKK-YPG yüzünden ağır şekilde zedelenir, kopma noktasına gelirse başımızın çaresine bakmamız kadar doğal ve doğru olan bir tercih olmayacaktır. Yeni bir dünya kurulup yerimizi almaktan ziyade, var olan dünyada hak ettiğimiz mertebe ve saygın konuma yükselmek için 80 milyon tek yürek mücadele etmekten yorulmayacağız. ABD'nin önünde artık iki yol vardır. Ya YPG-PKK ile ilişkilerini güçlendirecek ya da bundan dönüp müttefiki Türkiye'yle tüm pürüzleri aşacak ve el sıkışacaktır. ABD'nin yanlıştan döneceğini umut ediyor, Türk milletinin bütünüyle bir ve beraber olduğunu Sayın Cumhurbaşkanının yalnız olmadığını bu kürsüden kararlı bir şekilde duyuruyorum"