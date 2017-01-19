(Görüntülü Haber) Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi

BAĞIMSIZ Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, kendini Meclis Genel Kurulunda konuşma kürsüsüne kelepçeleyerek eylem yapmaya başladı. Genel Kurul salonunda anayasa değişikliği görüşmeleri yapılırken söz almadan kürsüye gelen Bağımsız millitvekili Aylin Nazlıaka, MHP'li milletvekillerine anayasa değişikliğine 'evet' dememeleri konusunda uyarı konuşması yapmaya başladı. Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, işgal ettiği gerekçesiyle Nazlıaka’yı kürsüden inmesi konusunda birkaç kez uyardı. Bu sırada Nazlıaka kendisi kürsüye kelepçeledi. Nazlıaka kelepçeyi açması için kendisini uyaran milletvekillerine “Anahtar yanımda değil” dedi. AK Parti’li TBMM İdare Amiri Salim Uslu’nun da Aylin Nazlıaka’yı ikna etme çabaları sonuç vermedi. Nazlıaka, MHP sıralarına doğru “Anayasa değişikliğine evet demeyin” diye konuştu. Ayşenur Bahçekapılı birleşime önce 10 dakika ara verdi daha sonra oturumu açarak oturuma bu kez 45 dakika ara verdi. Nazlıaka kürsüye kelepçeli vaziyette bekleyişini sürdürürken, kendisini HDP'li milletvekilleri de ikna etmeye çalıştı.