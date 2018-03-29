ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti.
(Görüntülü Haber) Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov Beştepe'de
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti.
29 Mart 2018 Perşembe 12:46
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