(Görüntülü Haber) Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: Amaçları Türkiye'nin güçlenmemesini sağlamak

Mutlu YUCA/BOLU, () - AZERBAYCAN Milletvekili Ganire Paşayeva, "Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesi Türk-Müslüman coğrafyasının güçlenmesidir" dedi. Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Karabağ Meselesi ve Hocalı Soykırımı' konulu konferansta konuşan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye'deki terör olaylarına değindi. Paşayeva, terör örgütlerinin amaçlarının Türkiye'nin gücünü zayıflatmak olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Ne kadar insanımızı teröre şehit verdik. Bu terör örgütleri bu silahları nereden alıyorlar? Nereden alır terör örgütleri bu politik destekleri ve yardımları? Amaçları Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmemesini sağlamak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesi Türk-Müslüman coğrafyasının güçlenmesidir. Çünkü Türkiye güçlenirse Türk dünyasına ve müslümanlara daha fazla sahip çıkacak. Ama Türkiye zayıflarsa bu yazdıkları büyük projeler belki bu coğrafya üzerinde yazılacak. Büyük oyunlar, büyük senaryolar, büyük projeler, kurmak istedikleri devlet. Ne amaçla o devleti kurmak istiyorlar? Bunları biliyorsunuz. Türkiye zayıflarsa amaçlarına çok çabuk ulaşacaklar. Onlar engel yaratan bir güç, bir devlet yok ki. 'Biz seni zayıflatıp istediğimizi yaptırırız' diyorlar. Bu terör örgütlerinin arkasındaki güç budur."