Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için birlikte YSK'ya başvurdu
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için...

(Görüntülü Haber) Aşiret kararı ile 19 yaşında milletvekili aday adayı oldu

MUŞ'ta, 'Ğıyanlı' aşiretine mensup 19 yaşındaki Ferhat Olcay, Ak Parti'den miletvekili aday adayı oldu. Aşiretin kararı ile aday adayı olduğunu belirten lise mezunu Olcay, siyasette gençlerin dinamizminden yararlanılması gerektiğini söyledi. Muş'ta,...

MUŞ'ta, 'Ğıyanlı' aşiretine mensup 19 yaşındaki Ferhat Olcay, Ak Parti'den miletvekili aday adayı oldu. Aşiretin kararı ile aday adayı olduğunu belirten lise mezunu Olcay, siyasette gençlerin dinamizminden yararlanılması gerektiğini söyledi. Muş'ta, Mülkinaz-Setfetullah Olcay çiftinin 7 çocuğundan 5'incisi olan Ferhat Olcay, Ak Parti İl Başkanlığı'na giderek, 24 Haziran'da yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvurusu yaptı. Üniversite sınavlarına hazırlandığını söyleyen Olcay, ülkesine güzel hizmetlerde bulunmak istediğini belirtti. Gençler olarak geleceği ortak akıl, özgürlük ve bilimle inşa edebileceği inancıyla aday adayı olduğunu vurgulayan Olcay, "Mensubu olduğum 'Ğıyanlı' aşireti aday olmamı istedi. Ben de üzerime düşen görevi yapıyorum. Siyasette gençlerin mutlaka olması gerek" diye konuştu. Olcay’ın babası Setfetullah Olcay ise kendisinin de genç yaşta siyasete girdiğini belirterek, "Aile reisleri toplanarak aldıkları karar ile en küçük oğlum Ferhat'ın milletvekili aday adayı olmasına karar verdiler. Allah yolunu açık etsin. Hakkında hayırlısı ne ise o olsun" dedi

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314