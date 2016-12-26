Nursima KESKİN / ANKARA, () - Anayasa Komisyonu'nun bugünkü toplantısında komisyonun Ak Parti ve CHP üyeleri arasında tartışma çıktı. Ak Partili üyeler teklifin maddelerine görüşülmesini istedi. CHP ise teklifin geneli üzerinde görüşülmeye devam etmesini istedi.
(Görüntülü Haber)Anayasa Komisyonu'nda Ak Parti ve CHP üyeler arasında tartışma çıktı (1)
Nursima KESKİN / ANKARA, () - Anayasa Komisyonu'nun bugünkü toplantısında komisyonun Ak Parti ve CHP üyeleri arasında tartışma çıktı. Ak Partili üyeler teklifin maddelerine görüşülmesini istedi. CHP ise teklifin geneli üzerinde görüşülmeye...
26 Aralık 2016 Pazartesi 13:06
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