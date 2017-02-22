Nursima KESKİN / ANKARA, () - ADANA'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin yanarak feci şekilde can verdiği yurt yangını faciasıyla ilgili kurulan TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı başkanlığında toplandı.
(Görüntülü Haber) Aladağ Komisyonu, yurt yangınını araştıracak
Nursima KESKİN / ANKARA, () - ADANA'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin yanarak feci şekilde can verdiği yurt yangını faciasıyla ilgili kurulan TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu AK Parti Adana...
22 Şubat 2017 Çarşamba 15:23
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