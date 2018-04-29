(Görüntülü Haber)AKTÜEL-YILDIRIM: ANA MUHALEFET BEKLİYOR Kİ 'GÖKTEN ZEMBİLLE CUMHURBAŞKANI ADAYI İNSİN'
(Görüntülü Haber)AKTÜEL-YILDIRIM: ANA MUHALEFET BEKLİYOR Kİ 'GÖKTEN ZEMBİLLE CUMHURBAŞKANI ADAYI İNSİN'
(Görüntülü Haber)AKTÜEL-YILDIRIM: ANA MUHALEFET BEKLİYOR Kİ 'GÖKTEN ZEMBİLLE CUMHURBAŞKANI ADAYI İNSİN'
29 Nisan 2018 Pazar 16:11
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.