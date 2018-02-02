(Görüntülü Haber) Akşener: Yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Yalova'ya geldi. Akşener, kendisine yönelik birçok engellemeler yapıldığını belirterek, "Şimdi deniliyor ki seçime sokmayacağız. Bütün...

02 Şubat 2018 Cuma 19:12