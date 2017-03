(Görüntülü Haber) Akşener: Türkiye'den başka o paçavrayı asan ülke yok (3)

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - İÇİŞLERİ eski Bakanı ve TBMM eski Başkanvekili Meral Akşener, Türkiye'ye gelen Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani için İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na asılan sözde Kürdistan bayrağına tepki gösterdi. Akşener, "Türkiye'nin dışında bu bayrağı göndere çeken bir başka ülke yok. Sayın Bahçeli'den ne beklersiniz? Gök kubbeyi yere indirmeyi beklersiniz. Ama şunu dedi, 'Ya ben ya Barzani. Başbakan da 'Tercihim Barzani' dedi" diye konuştu. Meral Akşener, Milliyetçi Meslek Adamları Birliği (MİLMAB) Muğla İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Milli İradenin Önemi' konferansına konuşmacı olarak katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Aşkener'i dinlemek üzere çok sayıda kişinin gelmesi nedeni ile izdiham yaşandı. Bunun üzerine Akşener, dışarı çıkarak konuşmasını bir miting havasında yapmak zorunda kaldı. Sözlerine, "Bugün buraya 'milli iradenin önemi' isimli bir konferan için geldim. Spor salonunu istedik ama vermediler" diyerek başlayan Akşener, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim, burasını bize verdi. Allah onlardan razı olsun ama gördüğünüz gibi o 600 kişilik salona sığmadık ve mecburen birarada olmak üzere karşı karşıya kaldık. Allah'ın sopası yok" dedi. 'HAYIR'CILARA HER TÜRLÜ EZİYET VAR' Türkiye'nin 'milli irade', 'millete gitmeliyiz' diyenler tarafından Olağanüstü Hal (OHAL) şartları altında referanduma götürüldüğünü kaydeden Meral akşener, şöyle konuştu: "Bir kere milli iradenin tecellisi için eşit biçimde mücadele etmek, yarışmak, rekabet etmek gerekir. Hayırcılara her türlü eziyet var. Kimimizin elektriği kesilir, kimimizin konuştuğu kürsü yıkılır. Kimisine salon verilmez, kimisi tutuklanmayla tehdit edilir. Hadi gücünüz varsa gelin beni tutuklayın." 'ŞİMDİ Mİ BEKA SORUNU?' Bahçeli'nin başkanlık sistemini gündeme getirmesinin neideninin koltuk korkusu olduğunu savunan İçişleri eski Bakanı Meral Akşener şunları söyledi: "Şimdi 'beka sorunu' diyorlar. Habur'da teröristler karşılanırken Türkiye'nin beka sorunu yok muydu? Oslo'da Türk devleti kepaze edilirken Türkiye'nin beka sorunu yok muydu? Nevruz'da Apo'nun mektubu okunurken beka sorunu yok muydu? Hendekler kazılırken beka sorunu yok muydu? Halbuki bugün terör örgütleriyle iyi kötü mücadele ediliyor. Bu beka sorunu nerden çıktı? Bunu Sayın Bahçeli açıklamalıdır. Öyle Meral Akşener'in çoluğuna çocuğuna, şerefine namusuna, 1 yaşındaki torununa laf atarak buradan kaçamayacaksınız. Bu milli iradenin tecelli ettiği meydanda vallahi de, billahi de hayır, hayır, hayır! 80 milyon 'hayır' diyor." BARZANİ BAYRAĞI KONUSU Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Barzani'nin Türkiye'ye gelmesi sebebiyle İstanbul ve Ankara havalimanlarına Kürt bayrağı asılmasına tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin semalarında bir paçavra asıldı. Türkiye'nin dışında bu bayrağı göndere çeken bir başka ülke yok. Sayın Bahçeli'den ne beklersiniz? Gök kubbeyi yere indirmeyi beklersiniz. Ama şunu dedi ya ben ya Barzani. Başbakan da dedi ki 'tercihim Barzani'" diye konuştu. 'SANDIĞA SAHİP ÇIKIN' Vatandaştan oy kullanmasını ve oylarına sahip çıkmasını isteyen Meral Akşener, "Şimdi her biriniz akrabalarınızı, dostlarınızı, komşularınızı oy kullanmaya gideceksiniz. Oylarınızın peşinde olacaksınız. Saat 17.00'te sandıklar açıldığında orada olacaksınız. Ve 'abidik gubidik'in önüne geçeceksiniz" dedi.