(Görüntülü Haber) Akşener: Bizden korkuyorlar (2)

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AKŞENER, NİKÂH ŞAHİDİ OLDU İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon’da gerçekleştirdiği partisinin il başkanlığı binasının açılış töreninin ardından, düğüne katılmak üzere yürüyerek bir otele geçti. Caddede...

AKŞENER, NİKÂH ŞAHİDİ OLDU İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon’da gerçekleştirdiği partisinin il başkanlığı binasının açılış töreninin ardından, düğüne katılmak üzere yürüyerek bir otele geçti. Caddede vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Akşener, iş insanı Abdurrahman Başkan ve Rabia Beşli’nin nikâh törenine katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun kıydığı nikâhta şahitlik yapan Akşener, damadın gelinin ayağına bastığını görünce, “Damadımız ayağına bastırmadı. İlk defa gelinin ayağına basan bir damat gördüm. Benim gelin oğlanın ayağına basmıştı” dedi. Akşener, çifte ömür boyu mutluluk dileyerek, evlilik cüzdanını geline verdi.

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