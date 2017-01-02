(Görüntülü Haber) AK Partili Vekil Baybatur'dan CHP'ye eleştiri

Nermin UÇTU / MANİSA, () AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP'lilerin Noel'le ilgili yapılan açıklamaların saldırıya zemin hazırladığıyla ilgili eleştirilerine yanıt vererek, "CHP'nin eleştirileri kasıtlı ifadelerdir. CHP'nin eski hastalıkları, özellikle bu referandum sürecinin gündeme gelmesi noktasındaki gayretimizden sonra Anayasa Komisyonu'ndaki tavırlarını zaten görüyoruz. Bu referandum sürecine giderken; CHP mal bulmuş mağribi gibi davranıp 'Nasıl gererim, nasıl bu süreci sabote ederim, hepimizin ortak acısından nasıl rant devşiririm' derdi içindedir" dedi. AK Parti Manisa Milletvekili MKYK Üyesi Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na atanan Berk Mersinli'yi ziyaret etti. İl başkanlığında gerçekleşen ziyarette, AK Partili Baybatur, Mersinli'ye başarılar diledi. Yeni İl Başkanı Mersinli'yi zor bir sürecin beklediğini kaydeden Baybatur, anayasa referandumunun gerçekleşeceğine inandığını ve bu referandumda Manisa'da iyi bir sonuç alınması için AK Parti teşkilatının çok çalışması gerektiğini söyledi. Baybatur, "Anayasa genel kurula gelecek. Büyük ihtimalle genel kuruldan çıkıp, milletin oyuna sunulacak. Biz milletvekilleri, il, ilçe teşkilatları, referandum sürecinde çok çalışacağız. Referandumda yeni bir dönem gelecek. Tek başına iktidarların olacağı bir yönetim tarzına döneceğiz. Ülkemizin istikrarı açısından çok önemlidir. Manisa'da bu referandumdan iyi sonuçlar çıkması gerekiyor. Bu bir rejim değişikliği değil, yönetim değişikliğidir. Geçmiş dönemlerde Manisa'da hayır oyunun biraz daha fazla çıkmış olması, bizim önümüzde kötü bir örnek de olsa bir örnektir. Bugünkü konjonktür çok farklı. Ben bu sefer Manisa'da referandumda evet oyunun daha fazla çıkacağına inanıyorum" diye konuştu. 'MAL BULMUŞ MAĞRİBİ' BENZETMESİ CHP'lilerin Noel'le ilgili yapılan açıklamaların saldırıya zemin hazırladığıyla ilgili eleştirilerine yanıt veren AK Partili Baybatur, "Bir eğlence mekanında hain bir terör saldırısı oldu. Yapılan saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bir eğlence mekanının bu şekilde saldırıya uğraması, Noel'den dolayı bunun yapılması bu ülkede bizlerin de kabul etmediği bir husustur. Terör camide, okulda olsun bizim için fark etmiyor. Şucu bucu olması da önemli değil. CHP'nin eleştirileri kasıtlı ifadelerdir. Bundan önceki saldırılar da oldu. İstanbul'da, Kayseri'de oldu. Biz şundan dolayı bundan dolayı diyerek ayrım içine düşmedik. CHP'nin eski hastalıkları, özellikle bu referandum sürecinin gündeme gelmesi noktasındaki gayretimizden sonra Anayasa Komisyonu'ndaki tavırlarını zaten görüyoruz. Padişahlara küfrediyorlar, grup başkanvekilleri milletvekillerine su fırlatıyor, hakaret ediyor. Resmen sövüyor. Bu referandum sürecine giderken, CHP mal bulmuş mağribi gibi davranıp 'Nasıl gererim, nasıl bu süreci sabote ederim, hepimizin ortak acısından nasıl rant devşiririm' derdi içindedir" dedi. Terör saldırıların bir süreden beri devam ettiğini ifade eden Baybatur, hükümetin kararlı tavrı ile terör faaliyetlerinin bertaraf edileceğini söyledi.