(Görüntülü Haber) Ak Partili Ünal: Siyasetle düşmanlığı birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye'nin son bir yıldır ölüm kalım mücadelesi verdiğini belirterek, "IMF 'Satın alma paritesinde Türkiye dünya sıralarında 13'e yükseldi' diye açıklama yapıyor, 'Türk ekonomisi iyileşme yolunda' diye açıklamalar yapıyor, ama içeriden birileri 'Türkiye'ye güvenmeyin' diyor. Bizim siyasetle düşmanlığı birbirinden ayart etmemiz gerekiyor. Siyaset başka bir şeydir, düşmanlık başka bir şeydir" dedi.



Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde kaymakamlığın düzenlediği bayramlaşma programında konuştu. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan ve bunun bir işgal girişimi olduğunu belirten Ünal şunları söyledi:



"Ağır bir işgal girişimi yaşamış, bunu atlatmış şu anda yaralarını saran bir ülke düşünün. Aynı zamanda 5 terör örgütüyle mücadele ediyor ve FETÖ'cülerden temizlendikten sonra o ülkenin ordusu dimdik ayağa kalkmış, 2 ay sonra Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirmiş hem de kahramanca kısa sürede bölgeyi DEAŞ'tan temizlemiş. Kilis'e her gün katyuşa füzeleri atan o alçakları bölgeden temizlemiş atmış, Cerablus'tan El-Bab'a kadar huzur götürmüş ve bugün de huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı olarak ordumuz FETÖ'cülerden temizlenmiş durumda. Hamdolsun dimdik ayakta, dünyanın 8'inci güçlü ordusu."



"ADALET YOK AÇIKLAMALARINI FETÖ'CÜLERİN AVUKATLARI AİHM'DE KULLANACAK"



Yargının da FETÖ'den temizlenerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde yerli ve milli olarak, ülkeye ihanet edenlere hesap sorduğunu kaydeden Mahir Ünal, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek şöyle devam etti:



"Güvenlik güçlerimiz terör örgütlerinin inlerine girdi inlerine, saklanacak delik bulamıyorlar. Böyle bir durumda birileri kalkıp; 'Devlet çöktü. Adalet yok. Hukuk yok' diyor. Şimdi böyle dediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Yarın FETÖ'cülerin yargılanmasına ilişkin hususlar tamamlanıp yargılama bitip hüküm verildikten sonra iç hukuk yolları tamamlanacak ve bu yargılananlar davaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri'ne götürecekler değil mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri'ne bu davaları götürdükleri zaman ne yapacaklar o avukatlar. Bugün o yapılan açıklamaları 'Türkiye'de adalet yok. Türkiye'de devlet çöktü. Türkiye'de mahkeme yok. Türkiye'de hakimler ve savcılar iktidardan talimat alıyor' açıklamalarını götürüp Avrupa insan Hakları Mahkemesi'ne verdikleri zaman bütün bunlar bu yargılamaların bir gerekçesi olarak kullanılır mı kullanılmaz mı? Kullanılır. Peki, kardeşim bunu niye yapıyorsun? Ölüm kalım mücadelesi veriyor Türkiye bir yıldan beri."



"SİYASET BAŞKA, DÜŞMANLIK BAŞKA"



Türkiye'nin terör örgütler ve içerisine sızmış yapılarla mücadele etmesine rağmen Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü ve diri olduğunu kaydeden Ünal, şunları söyledi:



"IMF 'Satın alma paritesinde Türkiye dünya sıralarında 13'e yükseldi' diye açıklama yapıyor, 'Türk ekonomisi iyileşme yolunda' diye açıklamalar yapıyor, Moody's Türkiye'nin büyüme oranlarını revize edip 'Türkiye yüzde 3.5 değil yüzde 5 büyüyecektir' diyor, ama içeriden birileri 'Türkiye'ye güvenmeyin, Türkiye şöyle, Türkiye böyle' diyor. Bizim siyasetle düşmanlığı birbirinden ayart etmemiz gerekiyor. Siyaset başka bir şeydir, düşmanlık başka bir şeydir. Siyasi olarak farklı düşünebiliriz, farklı bakış açılarımız olabilir ama Türkiye söz konusu olduğu zaman kenetleniriz. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi kenetleniriz. Siyasi görüşümüze bakmayız, bu şekilde yolumuza devam etmek zorundayız."