(Görüntülü Haber) AK Partili Turan: Evet diyen de hayır diyen de bu milletin evlatlarıdır

AMASYA'da Genişletilmiş 63. İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Bir çok CHP'li twitterdan mesaj attı. '339 hain evet dedi, hesap verecekler' şeklinde ağır ithamlarda bulundular. Hani zaman zaman diyorlar ya yok efendim 'hayır diyenlere itham varmış baskı varmış, hayır tam aksine evet diyenleri aşağılıyorlar', evet diyenleri yağmalıyorlar, evet diyen sporcuya, sanatçıya küfrediyorlar, siyasetçiye hayır diyorlar, ama biz şunu diyoruz. Evet diyen de hayır diyen de bu milletin evlatlarıdır" dedi. AK Parti Amasya İl Başkanlığının organizasyonunda Genişletilmiş 63. İl Danışma Meclisi toplantısı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çıttır, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Özarslan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ali Zobu ve parti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan Bülent Turan, 'Derdimiz yüzde 50 almak değil, öyle bir şey yapalım ki ülkemize yan bakan vesayet odakları, dış güçler, terör örgütleri aldığımız oylardan sonra tabiri caizse afallasınlar ve bir daha kendi oyunlarını bir daha ülkeye yan bakma iddialarını gözden geçirsinler istiyoruz. 50 yetmez, 60 olsun, 70 olsun diye sokak sokak, ev ev dolaşıyoruz' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ?Bakınız 1 Kasım?dan bugüne 10 bin yeni seçmen var. Bu 10 bin yeni seçmenin de oyuna talibiz ve alacağız. MHP kendi Genel Başkanı en gür sedayla dedi ki evet diyoruz. Ülkenin geleceği için, hiç istisnasız MHP?ye oy vermek lazım, MHP?nin tabanı evet diyor, bakın iddialıyım evet demeyenler kim MHP?de kendine gelecek göremeyen MHP'liler, adamı kızmışlar, kovmuşlar, aday yapmamışlar, şuan ki yönetime kızdığı için başka yerde görev almaya çalışıyor. Hatta daha öteye gidiyorum. CHP'nin içerisinde bir çok vatansever insan ben sizin bu evet'i niçin getirdiğinizi biliyorum. Ve evet diyeceğim diyor. CHP'liler diyor bunu, hatta daha öteye gidiyorum, yanlışlıkla HDP'ye oy vermiş, kandırılmış, onların saz çaldığına inanmış bir çok Kürt kökenli seçmen kardeşimiz evet diyecek. Biz bu paketi ısrarla anlatırken AK Parti'nin geleceği adına değil, bu milletin geleceği adına muhtemel risklerin yok olması için yapıyoruz. 2 ay teşkilata sahip çıkacağız, evete sahip çıkacağız. Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacağız ve daha ötesinde bu milletin geleceğine sahip çıkacağız' diyerek şöyle konuştu:?Bir çok CHP'li twitterdan mesaj attı. '339 hain evet dedi, hesap verecekler' şeklinde ağır ithamlarda bulundular. Hani zaman zaman diyorlar ya yok efendim 'hayır diyenlere itham varmış baskı varmış, hayır tam aksine evet diyenleri aşağılıyorlar', evet diyenleri yağmalıyorlar, evet diyen sporcuya, sanatçıya küfrediyorlar, siyasetçiye hayır diyorlar, ama biz şunu diyoruz. Evet diyen de hayır diyen de bu milletin evlatlarıdır."