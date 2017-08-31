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(Görüntülü Haber) Ak Partili Turan: CHP'nin ihraç edeceği 3 kişinin avukatlığını bedava yaparım

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP'nin 26-29 Ağustos arasında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı'nda düzenlediği 'Adalet Kurultayı'nda alkollü...

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP'nin 26-29 Ağustos arasında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı'nda düzenlediği 'Adalet Kurultayı'nda alkollü içki içtiği gerekçesiyle ihraç işlemi başlatılan 3 partiliye, "Ben avukatım. O üç arkadaş gelsin, avukatlıklarını bedava yapayım" dedi. Ak Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı'nca, Türkan Saylan Sosyal Tesisleri'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider parti yöneticileri ve partililer bayramlaşmaya katıldı. Yanında partililer ile sosyal tesislere gelen Grup Başkanvekili Turan yaptığı konuşmada Çanakkale'nin herhangi bir il olmadığını belirterek, "Cumhuriyetimizin önsözü burada yazıldı. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıkması buradan başladı" dedi. CHP'nin Adalet Kurultayı'nda içki içildiği iddialarını gündeme getiren Bülent Turan, "Üç kişiyi partiden ihraç ettiler. Bir, insan hata yapabilir, niye ihraç ediyorsun. Adam hata yaparsa uyarırsın. Kamptan çıkarırsın. Partiden atmak ne? Ben avukatım, o üç arkadaş gelsin, avukatlıklarını bedava yapayım. Onların atılması yanlış. Artı bir şey daha var. Üç tane adamın atılması değil mesele. Kitlesel bir hareket var orada. Vekili var, belediye başkanı var, hepsinin görüntüleri var. Bir sürü insan var, bu işi yapan" diye konuştu.

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