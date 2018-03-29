(Görüntülü Haber) AK Partili Tayyar, eski rektör yardımcısının Cumhurbaşkanı'nı eleştiren videosunu paylaştı

GAZİANTEP, () - AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "Maalesef birçok ilde FETÖ borsası kuruldu" iddiasıyla ilgili Gaziantep Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren konuşmalarını içeren videoyu paylaştı.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında birçok ilde 'FETÖ borsası' kurulduğunu iddia ederek, "Çok özel bir kayıt götürdüm Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı 'Böyle bir şey nasıl olur?' diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu. İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var, sıkıntı büyük" açıklamasını yaptı. Tayyar, sosyal medya hesabından söz konusu iddiasıyla ilgili bir video paylaştı. Tayyar, görüntülerle birlikte, "Konuşan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar… Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza 'Almancı' diyen, 'cemaat' dediği FETÖ'yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz’dan sonra Gaziantep Üniversitesi'ne rektör yardımcısı olarak atandı. Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur" diye yazdı.



Videoda, Gaziantep Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren konuşmalar yapıyor. Görevinden istifa eden Prof. Dr. Bayraktar, şunları söylüyor:



"İngilizci paşamız var, Fransızcı paşamız var. Sen ayaklarının üzerinde duran bir ülke olmadığın için son 250 yıldır mutlaka bir dış palangaya ihtiyacın var. Bu, bugün de böyle. Tayyip Erdoğan Alman ekolünden gelen bir partinin içinden yetişmiş bir insandır. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan, Alman ekollüdür. 'Ben gömlek çıkardım' derken, 'Ben artık Avrupa'dan çıktım, Alman ekolünün yanındayım' dedi. Ama aslına geri döndü; geri Alman ekolüne, geri Avrupa ekolüne döndü bence. Ve Amerika bunu da cezalandırmak istedi cemaat eliyle bence."



Yaklaşık 8 ay önce rektör yardımcılığı görevinden istifa eden Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, iddialarla ilgili açıklama yapmadı.





