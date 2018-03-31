(Görüntülü Haber) Ak Partili Şahin:''Türkiye'nin başında Kılıçdaroğlu olsaydı TSK Afrine giremezdi'' (1)

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin,''Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan değil de Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı Afrin'e girebilir miydi Türk Silahlı Kuvvetleri Giremezdi, kendisi söylüyor zaten. İşin başında olsaydı, sınırımızdan bile Silahlı Kuvvetlerinin geçişine izin vermezdi'' dedi. Şahin, partisinin Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Şahin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yüklenerek şöyle dedi: ''Şu süreçte Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, AK Parti iktidarı olmasaydı Türk Silahlı kuvvetleri Allah aşkına Afrin'e girebilir miydi? Ve orada terör örgütlerini temizleyebilir miydi? Bir soru daha soracağım. Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan değil de Kemal kılıçdaroğlu olsaydı Afrin'e girebilir miydi Türk Silahlı Kuvvetleri? Giremezdi, kendisi söylüyor zaten. İşin başında olsaydı, sınırımızdan bile Silahlı Kuvvetlerin geçişine izin vermezdi. Ya bu kadar ufuksuz, Türkiye'yi yönetme yeteneği ve kabiliyeti olmayan bir kişi tutmuş Tayyip Erdoğan'a diyor ki;' Senden kahraman filan olmaz' Tayyip Erdoğan kahramanlık sevdasında falan değil. Bu kelimeyi kullanmış falanda değil. Ama bilinç altında Tayyip Erdoğan'ın ne kadar başarılı, cesur ve kararlı bir lider olduğu var. Onu görüyor. Biz Ak Parti olarak CHP gibi yapmadık. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra CHP Genel Başkanı sayın Bülent Ecevit'in posterleri 'Kıbrıs fatihi, Kıbrıs kahramanı' diye otobüslerin arkasına asıldı, hatırlayın. Biz öyle bir şey yaptık mı? yapmadık. Bu onlara mahsus bir şey. Dolayısıyla Türkiye'nin başında böylesine zor dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin bulunması Türkiye için bir şanstır. Kılıçdaroğlu gibi bir lider olsaydı Türkiye ne başarılı bir şekilde terörle mücadele edebilirdi ne sınırımıza kadar dayanmış olan bu terör örgütlerini oradan püskürtebilirdi. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ana muhalefet partisi lideri iş başında olsa ne olurdu? Sizlerde görüyorsunuz. Bunu CHP'li arkadaşlara sorun onlarda aynı şeyi söyleyecektir. Bunlardan ne köy olur ne de kasaba olur. Sadece konuşuyor." "TSK İÇİNDEKİ SAFRALARI ATTIĞINDA DAHA DA GÜÇLÜ OLUR" Şahin,''Bütün bu terörle mücadelede ortaya koyduğumuz başarının nedenlerinden bir tanesi de TSK'nın içerisindeki safraları atmayı başarmış olmasıdır. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı şimdi ki Türkiye olmazdı. Çok şükür başarılı olamadılar. Ancak bizim şer gördüğümüzün içerisinde cenabı hak bir çok faydalar verdi. TSK içerisindeki dışarıdan talimatlı oradaki komutanları, askerleri bu 15 Temmuz'dan sonrası Silahlı Kuvvetlerimiz tabii ki yargımız bir bir temizledi, yargılanıyorlar zaten. Böylece Silahlı Kuvvetler içindeki bu safraları attığında daha da güçlü olur. İşte bu gücünüde terörle mücadelede gösteriyor. Bunların Silahlı Kuvvetler içerisinde olduğunu düşünün. Bu başarıları yakalayamazdı. Hatta aleyhte çalışırlardı, düşmanlarımızla işbirliği yaparlardı. Pensilvanya'dan talimatlarla yapılan 15 Temmuz darbe girişimi aslında orada kendilerini tutanlarla işbirliği değil midir? Dolayısıyla çok şükür bizim şer gördüğümüzün içerisinden cenabı hak çıkardı'' dedi. "HER YERE DE HES KURMAK GEREKMEZ" Şahin, Yenice ilçesinde Şeker Kanyonu'nda akan Şimşir Deresi'ne yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatına da değinerek şunları söyledi: ''Bizim kanaatimiz Ak Parti Karabük teşkilatı olarak Yeniceli hemşehrilerimizle bu konuda hemfikiriz. Yenice'nin turizm açısından adeta bir cazibe haline gelmiş olan o Şker Kanyonu'nun o şırıl şırıl akan suyu yok edilmemelidir. O tabi güzellik ortadan kalkmamalıdır. Evet enerjiye ihtiyacımız var. Türkiye'de üretilen enerjinin yüzde 30'u HES'lerden karşılanıyor. Ama her yerede HES kurmak gerekmez. Turizm açısından insanları davet edeceğimiz cazibe merkezlerini muhafaza etmek zorundayız. Bu konuda atılmış olan bir takım adımlar var. Müracaat edilmesi gereken başka yollar var. Yargıya müracaat etmelerini yargı kanalıyla haklarını aramalarını tavsiye etmiştim. İnşallah bu yolu da kullanacaklardır diye düşünüyorum.''