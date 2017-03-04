(Görüntülü Haber) AK Partili Şahin: Binali Bey, belki Cumhurbaşkanı Yardımcılarından biri olur

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,() - AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Allah sağlık verirse belki Binali bey bu modele geçtiğimizde Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olur" dedi. Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük’ün Safranbolu İlçesi’nde bir çay bahçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "'Hayır' diyerek Binali Yıldırım’ı koruyoruz, koltuğunu korusun istiyoruz" diye yaptığı konuşmasını hatırlatarak şöyle dedi: "Bir defa Binali beyin koltuk merakı yok. İnşallah bu anayasa değişikliği halkımızın onayından geçtiğinde Allah sağlık verirse belki Binali bey bu modele geçtiğimizde Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olur. Bilemem. Bu sayın Cumhurbaşkanının bileceği bir iştir. Ama, 'Biz Binali beyin koltuğunu korumak için 'hayır' diyeceğiz' diyen Kılıçdaroğlu’na katılmıyorum. Aslında o kendi koltuğunu korumak için buna ‘hayır’ diyor." KILIÇDAROĞLU KOLTUĞUNU KURTARABİLECEĞİNİ ZANNEDİYOR Şahin, cep telefonunun hoparlörünü açıp CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin "Önümüze bir referandum, başkanlık sistemi gelirse, Recep Tayyip Erdoğan 6 kez yendiği bu yönetimi yine yenecektir" konuşmasını salondakilere dinleterek, "Sayın Kılıçdaroğlu bu referandumda ‘hayır’ oylarının ‘evet’ oylarından fazla çıkması halinde koltuğunu kurtarabileceğini zannediyor. Yoksa bu modelin Cumhuriyeti ortadan kaldıracağını, Türkiye’ye kötü sonuçlar vereceğine inandığı için değil. Sadece eğer bir kez daha Tayyip Erdoğan karşısında 7’nci kez mağlup olursa siyasi hayatının biteceğini görüyor. Bunu söyleyemiyor. 'Binali beyin koltuğunu korumak için ben ‘hayır’ diyeceğim' diyor." BAYKAL'A TEŞEKKÜR Şahin, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Almanya programını iptal etmesiyle ilgili ise "Deniz Baykal Türkiye’den 2 bakana izin verilmemesini protesto etmek amacıyla orada yapacağı toplantıyı iptal etmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz, bu onurlu davranışı için. Bu mesele artık devlet meselesi, vatan meselesi, ülke meselesi haline gelmiştir. Sana ne oluyor ey Almanya, ey Batı? Asıl tepkiyi, asıl dersi Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız verecektir. Onların da onuruna dokunmuştur bu" diye konuştu.