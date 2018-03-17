(Görüntülü Haber) AK Partili Karayel: Erken seçim söz konusu değil

AK Parti Kayseri Milletvekili ve MKYK üyesi İsmail Emrah Karayel, partisinin Kayseri il teşkilatında yaptığı açıklamada, erken seçimin söz konusu olmadığını söyledi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan nöbetçi vekil uygulamasında bu hafta milletvekili İsmail Emrah Karayel vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Karayel, parti binasında yaptığı basın toplantısında ittifak, erken seçim iddiaları ve Çiftlik Bank hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile 'Cumhur İttifakı' kurulduğuna dikkat çeken Milletvekili Karayel, "Daha önceden hukuken mümkün olmayan ittifaklar kanun ile mümkün hale geldi. Kurulan Cumhur ittifakı ile saflar netleşti. Bu ittifaka karşı ana muhalefet partisinin ciddi bir muhalefeti vardı. Yapılan kanununda seçim kanunda oy pusulalarında ve mühürsüz zarf konularında yasal düzenlemeler yapılmış oldu. Bunun üzerinden mühürsüz oy pusulaları hakkında yapılan ana muhalefet açıklamaları muhalefet seçim yenilgisine bahane hazırlıyor diye şimdiden onların cevabını şimdiden verelim" dedi. Çiftlik Bank'ta yapılan dolandırıcılıkla ilgili de açıklama yapan Milletvekili Karayel, "Son aldığımız bilgiye göre 82 bin kişinin para yatırdığı ancak direk ve dolaylı olarak bu rakamların daha fazlasının olduğunu söylemek de mümkündür. Dolandırıcılığın boyutlarıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Mali ve mağduriyetin giderilmesi için çalışmaları yapılıyor" diye konuştu. Mecliste yapılan ve partide yapılan MYK toplantılarında erken seçimin söz konusu olmadığını ifade eden Karayel, seçim için seçim takviminde yer alan 2019 yılını işaret etti.