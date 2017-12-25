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(Görüntülü Haber) AK Partili Çalık'tan, 2017 değerlendirme toplantısı

Taha AYHAN-MALATYA-) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2017 değerlendirme toplantısı yaptı. Bir restoranda düzenlenen toplantıya; Çalık'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl...

Taha AYHAN-MALATYA-) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2017 değerlendirme toplantısı yaptı. Bir restoranda düzenlenen toplantıya; Çalık'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Başkanı Hakan Kahtalı ile partililer katıldı. Türkiye ve Malatya'da yapılan yatırımları değerlendiren AK Parti'li Çalık, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, 2017'de dünyadaki en önemli olay bize göre Kudüs olduğunu düşünüyoruz. Biliyoruz Kudüs kutsal kelimesinin sancağıdır. Kudüs Daru Selamdır, ancak görüyoruz ki tarihi boyunca 2 defa yerle bir edilen, 23 işgal 52 saldırıya maruz kalan bu şehir selam yurdunun bugün acının, gözyaşının başkenti yapmaya teşebbüs edenler oldu dedi. 2017 yılında terörizme karşı topyekun bir mücadele verdiklerini belirten Çalık, Terörizmle topyekun bütün bakanlıklarımız mücadele ediyor. Kapsamlı olarak askerimizin, polisimizin yapmış olduğu operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vurduk. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin koordinasyonlarının neticesinde; kırsalda 50 bin 44 operasyon yapılmış, 2006 yılıyla arasında yaklaşık 20 bin operasyon farkı var ve bin 592 sığınak ve barınak yok edilmiş, üst düzey 124 terörist etkisiz hale getirilmiştir şeklinde konuştu. Çalık, 2018 bütçesinin 762 milyar lira olduğunu ve 2002 yılında vergi gelirlerinin yüzde 86'sının faize gittiğini şu anda ise bu oranın yüzde 14 olduğunu ifade etti.

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