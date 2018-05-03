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(Görüntülü Haber) AK Partili Boz, Çankırı Belediye Başkanı seçildi

ÇANKIRI Belediye Başkanı AK Partili İrfan Dinç'in, partisinden milletvekili aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa etmesiyle boşalan başkanlık koltuğu için bugün Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. İlk turda 3’te 2 çoğunluğa...

ÇANKIRI Belediye Başkanı AK Partili İrfan Dinç'in, partisinden milletvekili aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa etmesiyle boşalan başkanlık koltuğu için bugün Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. İlk turda 3’te 2 çoğunluğa denk gelen oyu bulamayan AK Parti’nin adayı Hüseyin Boz, ikinci turda 19 oy alarak Çankırı Belediye Başkanı oldu.

24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği aday adaylığı seçimleri için Çankırı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden İrfan Dinç’in yerine bugün başkanlık seçimi yapıldı. Çankırı Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen seçimde, ilk turda AK Parti’nin adayı Hüseyin Boz 17 alırken 9 oy da boş çıktı. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş bir usul hatası yapılmaması amacıyla mevzuata bakılmasını istedi. Mevzuat gereği ilk turda 3'te 2 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 2'nci tur seçimine geçildi. 2'nci tur öncesi AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, meclis üyeleri ile yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme yaptı.

MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Çankırı Belediye Başkan Vekili Tuncay Koç ilk turda çoğunluk sağlanamadığı için 2'nci tur seçimi yapılacağını söyledi. 2'nci tur öncesinde MHP Grup Başkanı İsmail Hakkı Esen, mecliste 2 partinin olduğunu ve nezaket gereği MHP grubuna da adaylarının olup olmadığının sorulması gerektiğini ifade ederek, "Bizlere adayımızın olup olmadığı sorulmadı ve biz yok sayıldık. Bu yüzden ilk turda tepki amaçlı arkadaşlarımız boş oy kullandılar" dedi. Esen, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatı ile AK Parti’nin adayına destek olacaklarını belirterek, Hüseyin Boz’u kutladı.

Yapılan 2'nci tur seçimi sonrasında Hüseyin Boz 19 oy alırken, 6 oy boş çıktı. Seçimde oyların çoğunluğunu alan Hüseyin Boz, Çankırı Belediye Başkanı oldu. Yapılan oylama sonrasında Hüseyin Boz meclis üyelerine teşekkür etti.

Belediye Başkanlığı görevine getirilen Hüseyin Boz, meclis salonunda makama geçerek tebrikleri kabul etti.

Seçime AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, Belediye Başkan Vekili Tuncay Koç, AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri ile partililer katıldı.

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