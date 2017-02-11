(Görüntülü Haber) AK Partili Ataş: Bu halk oylaması son 100 yılın en önemli projelerinden biri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, referandumun sıradan bir halk oylaması olmadığını belirterek, "Türkiye'nin geleceğiyle ilgili son 100 yılın en önemli projelerinden bir tanesidir" dedi. Eskişehir'de Ak Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı Anemon Otel'de yapıldı. Toplantıya Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Ak Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile çok sayıda kişi katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin ikinci bir kurtuluş savaşı mücadelesi verdiğini belirterek, "Türkiye bugün Fırat Kalkanı operasyonunda mücadelesini verdiğimiz sınır ötesi harekatlarda mücadelesini verip orada yok etmeye çalıştığınız terör örgütleri tarafından bilesiniz ki işgal edilecekti. Bunların hazırlığı yapılmıştı. Ve en önemlisi bu ülkenin Cumhurbaşkanını Marmaris'te bulunduğu otelin odasında suikast planı yapmak suretiyle öldürmeye teşebbüste bulunmuşlardır. Bu ülkenin başbakanı Ankara'ya giderken konvoyuna ateş açmak suretiyle tacizde bulunma cüretini gösterebilmişlerdir. İşte halk oylaması tüm bu olayların Allah'ın izniyle sona ereceği bir rövanş olacaktır. Bu halk oylaması sıradan bir halk oylaması değildir. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili son 100 yılın en önemli projelerinden bir tanesidir" dedi. 'YENİ DÜZEENLEMEDE FESİH DİYE BİR KELİME YOK' Konuşmasında CHP'yi eleştiren Mustafa Ataç, yeni düzenlemede cumhurbaşkanına fazla yetki verilmediğini savundu. Ataş şunları söyledi: "Ana Muhalefet Partisi çıkıyor, bir takım yalan yanlış bilgilerle her seçimde olduğu gibi milletin kafasını karıştırmaya çalışıyor. Yeni anayasa değişikliği 18 maddelik bir anayasa değişikliği. Bunların önemli olan, yani toplumun her kesimini ilgilendiren, yönetimli ilgili 7-8 tane önemli maddesi var. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıktı. Seçilme yaşını 18'e indirildi. 'Niye 18 yaşına indirildi, ne gereği vardı?' Siz kendi çocuğunuza işyerinizi, evinizi teslim ediyor musunuz 18 yaşındaki çocuğunuza? Teslim ediyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 18 yaş veya 20 yaşında, 25 yaşında bir gencimizin olması, gençlerimize siyasetin sevdirilmesi için onlara böyle bir yol açılmasından ne mahsur doğabilir? 'Efendim Cumhurbaşkanına sınırsız yetkiler veriliyor.' Allah aşkına açın şu anda anayasada yazan Cumhurbaşkanın yetkileriyle yeni düzenlemede cumhurbaşkanına tanınan yetkileri yan yana koyun ve okuyun. Şu andaki cumhurbaşkanı yetkileri yapılan düzenlemelerdeki yetkilerden çok daha fazladır. İstediği zaman hükümeti fesih etme, Meclisi seçime götürme yetkisi vardır. Yeni sistemle böyle bir şey yok. Yeni düzenlemede fesih diye bir kelime hiçbir yerde yok. Yalan söylüyorlar."