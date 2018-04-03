(Görüntülü Haber) AK Parti'yi ziyaret eden MHP İl Başkanı Karataş: İzmir'de tatlı yarış yaşayacağız

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü makamında ziyaret etti. Gazetecilerin yerelde ittifak olup, olmayacağı sorusuna yanıt veren iki başkandan Karataş, "İzmir'de tatlı bir yarış yaşayacağız" derken, Şengül ise şu anda yerelde ittifaka yönelik çalışmanın olmadığını belirtti. MHP İzmir İl Başkanı Karataş'ın makamında ziyaret ettiği AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül, il başkanı olduktan sonra Karataş ile ilk kez bir araya geldiklerini söyledi. Bundan sonraki süreç içinde daha sık görüşeceklerini belirten Şengül, "Son dönemde gündemde, MHP ile AK Parti'nin yaptığı ittifak anlaşması var. Meclis'ten geçti. Ona hazırlık yapıyoruz. İnşallah 2019'da yereldeki çalışmayı AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla eş güdüm içerisinde yürüteceğiz. Onlar kendi çalışmalarını yürütecek, biz kendi çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi. Gücünü sadece sandıktan alanların yerli ve milli olduğunu kaydeden Şengül, devletin, milletle barıştığı bir sürecin yaşandığını belirterek, "Geldiğimiz noktada düşmanlarımızın çoğaldığını net şekilde görüyoruz. Şimdi bir olma, iri olma, diri olma zamanıdır. AK Parti ve MHP arasındaki ittifak, kardeşlik, dava ittifakıdır. Ben diyenlerin yerine, önce vatanım diyenlerin ittifakıdır. Bizler yerelde üstümüze düşen görevi sonuna kadar yerine getireceğiz" diye konuştu. 'HER SİYASİ PARTİ BU NOKTADA OLMALI' MHP İzmir İl Başkanı Karataş ise MHP'nin kurulduğu günden bugüne kadar Türk milletinin menfaatleri gereği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için çalıştığını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk günden bu yana "Önce ülkem ve milletim" diyerek, siyaset yaptığını kaydeden Başkan Karataş, şunları söyledi: "Türkiye uzun süredir bir terör belası, PKK belasıyla mücadele vermiştir. Sonrasında FETÖ terör örgütünün Türkiye faaliyetleri ve yapılanması neticede seneler geçtikten sonra 15 Temmuz 2016 günü akşamı daha net ve anlaşılır şekilde karşımıza çıkmıştır. Bu süreçten sonra Devlet Bahçeli'nin geçmişteki hassasiyetleri de göz önünde bulundurulursa, kaygılarını göz önünde bulundurursak 15 Temmuz sonrası Türkiye'de artık milli birliğin ve beraberliğin oluşması noktasında gereklilik hepimizin malumu. Genel Başkanımız 'Yenikapı ruhu' dediğimiz o büyük mitinge katılarak gerekeni söylemiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi noktasında 16 Nisan 2017 referandumunda sonuna kadar destek vermiş ve hayata geçmesinde büyük çabalar sarf etmiştir. 'Cumhur ittifakı'nın oluşması ve Türkiye'de daha emin ve güvenli bir ittifakın oluşması için Türk milleti adına çaba sarf etmiştir. Önümüzdeki süreç Türk milleti için daha güvenli olacak düşüncesindeyiz. Her siyasi partinin bu noktada olması gerektiğini düşünüyoruz." 'MHP OLARAK BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ' MHP'nin milli ittifakın kurulması için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Karataş, il yönetimi olarak bu doğrultuda hareket edeceklerini vurguladı. Karataş, "Söz konusu Türk milleti olduğunda burada siyasi partilerin kaygılarını bir tarafa bırakmak lazım. Biz MHP olarak Türk milletinin umudu olduğumuzu düşünüyoruz ve geleceğimizden kaygı duymuyoruz. Biz MHP olarak 'cumhur ittifakı' noktasında üzerimize düşen her türlü çalışmaları yapacağımızı buradan ilan ediyoruz. MHP'nin önümüzdeki süreçte yapacağı gayretler teşkilatın bütün mensuplarıyla tamamının birlikte atacağı adım, ortaya koyacağı birlik beraberlikle yapacağını buradan beyan ediyorum" diye konuştu. 'YERELDE ÇALIŞMAMIZ YOK' Gazetecilerin yerel seçimlerde ittifak yapılmasının düşünülüp, düşünmediğine dair sorusuna yanıt veren AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül, "Geneldeki ittifakımız kamuoyuyla paylaşıldı. Genel merkezimiz gerekli kararı alıp, bilgilendirmeyi yapıyorlar. Şu an yerelde böyle bir çalışma yok. Olursa gerekli bilgilendirmeyi yaparız. Sizlerin haberi olur" dedi. MHP İzmir İl Başkanı Karataş da aynı soruya "Devlet Bahçeli siyasi hayatı boyunca kapalı kapılar arından bir çalışma içinde olmamıştır. Net olmuştur. Burada cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde bir ittifak söz konusu. Ne genel merkez ne yetkili kurullarımız yerel yönetim seçimleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamışlardır. İlerleyen süreçte İzmir'de AK Parti ile tatlı rekabet yaşayacağız diye düşünüyorum" diye yanıt verdi.