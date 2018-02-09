(Görüntülü Haber) AK Parti Sözcüsü Ünal PYD, Rakka, Afrin ve Deyriz Zor'da 400 DEAŞ'lı militanı savaşma şartıyla serbest bıraktı-2
09 Şubat 2018 Cuma 19:23
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