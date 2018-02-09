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(Görüntülü Haber) AK Parti Sözcüsü Ünal PYD, Rakka, Afrin ve Deyriz Zor'da 400 DEAŞ'lı militanı savaşma şartıyla serbest bıraktı-1

AK Parti Sözcüsü Ünal: PYD, Rakka, Afrin ve Deyriz Zor'da 400 DEAŞ'lı militanı savaşma şartıyla serbest bıraktı   Hakime TORUN /ANKARA () - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Rakka'da PYD/YPG ile...

AK Parti Sözcüsü Ünal: PYD, Rakka, Afrin ve Deyriz Zor'da 400 DEAŞ'lı militanı savaşma şartıyla serbest bıraktı

 

Hakime TORUN /ANKARA () - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Rakka'da PYD/YPG ile DEAŞ'ın ilişkisini ortaya koymuştuk. Bu konuda yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Rakka, Afrin ve Deyriz Zor'da 400 DEAŞ'lı militanı, PYD'nin hapishaneden Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla serbest bıraktığı bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum. Bölgedeki PYD'nin baskı ve zulmü devam ediyor. PYD terör örügütü tarafından Rakka'dan Afrin'e takviye amacıyla örgüt mensuplarının kaydırıldığı söz konusu faaliyetin Rakka'da yoğun şekilde unsur  ihtiyacı ortaya çıkardığı bu çerçevede örgüt tarafından  genç kızlara âdeta çocuk yaştaki gençlere dönük askere alma çalışmaları başlatıldığı ayrıca teşvik amacıyla gönüllü olarak örgüte katılanlara ev ve araba gibi vaatlerde bulunduğu da teyit edilmiş bilgiler arasında" dedi. 


 

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısından sonra düzenlenen basın açıklamasında konuştu. 

"SÖZ KONUSU PYD/PKK OLDUĞUNDA AVRUPALI DOSTLARININ NASIL HAREKETE GEÇTİĞİNİ, GÖRÜYORUZ" 

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Ünal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sivillere dönük azami dikkat gösteriyor. Fırat Kalkanı Harekatı çok kısa sürebilecekken,  6 ay sürdü. Bunun nedeni bu konudaki azami hassasiyetti. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Bu süreçte hiç kimsenin sivillere dönük hassasiyet açıklamasına şahit oldunuz mu, hayır. Aynı şekilde Zeytin Dalı Harekatı'nda da azami hassasiyet gösterdiği halde söz konusu PYD/PKK olduğunda Avrupalı dostlarının nasıl harekete geçtiğini, karalama propagandasına başladıklarını içeride ve dışarıda görüyoruz" diye konuştu. 


 

"CHP'NİN KENDİ İÇİNDEKİ BU DURUM, SİYASİ AÇIDAN ÇOK SESLİLİK DEĞİL ADETA  BİR ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU ..." 

Ünal, "CHP, ÖSO tartışmalarına maalesef devam ediyor. CHP'nin içinden bu konuda bir sağduyulu bir ses yükseldi. 'Emperyalist güçler maşa kullanıyor. ÖSO'nun TSK ile beraber harekatta bulunmasının  önemli ve faydalı olduğunu açıkladı' Dursun Çiçek. CHP'nin kendi içindeki bu durum, siyasi açıdan çok seslilik değil adeta  bir çoklu kişilik bozukluğuna maalesef dönüşmüş durumda" ifadelerini kullandı. 


 

"PYD, RAKKA, AFRİN VE DEYRİZ ZOR'DA 400 DEAŞ'LI MİLİTANI SAVAŞMA ŞARTIYLA SERBEST BIRAKTI" 

Ünal, "Rakka'da PYD/YPG ile DEAŞ'ın ilişkisini ortaya koymuştuk. Bu konuda yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Rakka, Afrin ve Deyriz Zor'da 400 DEAŞ'lı militanı, PYD'nin hapishaneden Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla serbest bıraktığı bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum. Bölgedeki PYD'nin baskı ve zulmü devam ediyor" dedi. 


 

"GÖNÜLLÜ OLARAK ÖRGÜTE KATILANLARA EV VE ARABA GİBİ VAATLER ..."

Ünal, "PYD terör örügütü tarafından Rakka'dan Afrin'e takviye amacıyla örgüt mensuplarının kaydırıldığı söz konusu faaliyetin Rakka'da yoğun şekilde unsur  ihtiyacı ortaya çıkardığı bu çerçevede örgüt tarafından  genç kızlara âdeta çocuk yaştaki gençlere dönük askere alma çalışmaları başlatıldığı ayrıca teşvik amacıyla gönüllü olarak örgüte katılanlara ev ve araba gibi vaatlerde bulunduğu da teyit edilmiş bilgiler arasında" dedi. 


 

"YEREL SEÇİMLERDE TEK ZARF TEK SANDIK ÜZERİNDEN YAPILACAK SEÇİMLER" 

Ünal, "Yerel seçimlerde tek zarf tek sandık üzerinden yapılacak seçimler. Meclis'e ilk olarak yerel seçimlere ilişkin düzenlemeyi göndereceğiz. Çünkü yerel yönetimler ile ilgili düzenlemenin yerel seçimlerden bir yıl öncesinden yasallaşması ve meclisten geçmesi gerekiyor. Milli mutabakat komisyonu çalışmalarına devam ediyor" dedi. 


 

"SELİM TEMURCİ'YE TEŞEKKÜRLERİMİZİ İLETİYORUZ" 

Selim Temurci'nin istifasının ardından AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı'nın Bayram Şenocak olmasına ilişkin Ünal, "Bugün İstanbul İl Başkanımız görevinden ayrıldığını açıkladı. Bugüne kadar hizmetlerinden dolayı Selim Temurci'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ataması yapılan yeni il başkanımız Bayram Şenocak beye başarılar diliyoruz. 47 il ve 835 ilçede kongrelerimizi tamamladık. Nisan ayına kadar da bütün kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. 12 Eylül 2018'de de genel olağan kongremizi yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.    


 

ABD'Lİ KOMUTANIN MENBİÇ AÇIKLAMALARI 

ABD'li komutanın Menbiç açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Bizim önceliğimiz Türkiye için tehdit oluşturan terör hedeflerinin kaynağı her neresi olursa  olsun o terör kaynağını kaynağından yok etme kararlılığımız milletimize verdiğimiz sözün gereğidir. Muhatabımız Amerikalı bir general değil muhatabımız bizzat siyasetin kendisidir" dedi.   

 

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