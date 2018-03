(Görüntülü Haber) AK Parti'nin tek kadın il başkanı istifa etti

AK Parti'nin Türkiye'deki tek kadın il başkanı olan Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çanakkale'de 3 Mart 2016 tarihinde AK Parti Genel Merkezi tarafından göreve atanan, partisinin tek kadın il başkanı Yeşim Karadağ, geçen 21 Ocak'ta Anafartalar Spor Salonu'nda Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı AK Parti 6'ncı Çanakkale Olağan İl Kongresi'nde yeniden seçilmişti. Karadağ, bugün parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile istifa ettiğini açıkladı. "AK Parti'nin görev yapan tek kadın il başkanı olarak Kadınlar Günü'nde sizlerin karşısındayım" diyerek sözlerine başlayan Yeşim Karadağ, şöyle dedi: "3 Mart 2016 tarihinde Erdener Can başkanımızın istifasından sonra Genel Merkez tarafından göreve atandım. 21 Ocak 2018 tarihinde büyük bir coşku içerisinde Sayın Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım'ın da katılımıyla 6'ncı Olağan İl Kongremizi gerçekleştirdik. Yeniden il başkanı seçildim. AK Parti İl Başkanlığı gibi dünyanın en önemli, en kutlu görevlerinden birini 2 yılı aşkın bir süredir, büyük bir onurla ve gururla icra etmeye çalıştım. AK Parti'de görev yapan tek kadın başkan olarak yerim her zaman özel oldu. Çanakkale’mizi her zaman onurla ve gururla her platformda temsil etmeye çalıştım." Son zamanlarda yeni il yönetim kurulu listesi ve kendi ismi üzerinden partisinin yıpratılmaya çalışıldığını belirten Karadağ, şunları söyledi: "Biz buna daha fazla göz yumamazdık, buna daha fazla müsaade edemezdik. Partimiz bizim ismimizden her zaman önce oldu, bundan sonra da öyle olacaktır. Uzun yıllardır partime onurla ve gururla hizmet ettim. Şu zamana kadar partimde bana ne görev verildiyse elimden geldiğince, layıkıyla yapmaya çalıştım. Onurla, şerefle, alnımım akıyla 3 Mart 2016'da geldiğimiz AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu ve huzuru içindeyim. Tüm çalışma arkadaşlarıma, teşkilatımızın bütün mensuplarına bu dava için bizimle döktüğü ter için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Teşkilatın her bir ferdine bizden yana haklarımız helal olsun. Sizlerden de haklarınızı helal etmenizi istiyorum." İstifa eden Yeşim Karadağ'ın yerine AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevini vekaleten Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Ergin Sezen'in yürüteceği öğrenildi.