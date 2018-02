(Görüntülü Haber) Ak Parti'li Müezzinoğlu: Terör örgütlerinin kullandığı silahları verenler kimler?

AK Parti Bursa Milletvekili ve Sağlık eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "35 yıldır PKK’nın bize karşı kullandığı silahların tamamı yabancı silahlar. Bugün YPG’nin de DEAŞ’ın da terör örgütlerinin kullandığı silahlar yabancı silahlar. Önemli olan, bu yabancı silahları bunlara verenler kimler? Hangi stratejilerle veriyorlar, amaçları ne? Bunların silah fabrikaları, silah sanayilerinin olmadığını herkes biliyor" dedi.



Mehmet Müezzinoğlu, Edirne'de partisinin 5'inci Gençlik Kolları olağan kongresine katıldı. İl başkanlığı ziyaretinin ardından kongrenin yapıldığı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Müzzinoğlu, basın toplantısı düzenledi. Uzun süredir kente gelemediğini ve gençlik kongresine geldiğin söyleyen Müezzinoğlu'na yerel basın mensupları 0kentteki sorunları aktardı.



Müezzinoğlu, daha sonra soru-cevap bölüme geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen'i eleştirerek, "Sayın milletvekilimiz, vekil olduğundan bu yana yerel sorunlara ilişkin bir toplantı yapmadı. Bir toplantı yaparsa, aslında biz bu yerel sorunları kendisine iletmemiz lazım. Size değil. Biz bir toplantı bekliyoruz sayın vekilden" dedi. Bunun üzerine konuşan Mehmet Müezzinoğlu, şunları söyledi:



"Edirne'nin en büyük hastalığı bu, dedikodu ve fitne üretmektir. Bunu da sağ olun iyi yapıyorsunuz. Bir bana yapamadınız, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar burada insana haksızlık ediliyor. Bizim siyaset anlayışımızda buranın bir tane patronu var, oda il başkanıdır. Ben de ona tabiyim. Programını nasıl yaparsan ben ona uyarım dedim. Bak basın toplantısını ben değil onlar talep etti. Arkadaşlar bunu yapmayın, bu insanlar buranın insanları yani bunu bana yapmak istediğini çok yaşadım. Ama başaramadınız bak çok net söylüyorum. Ama buna herkes dayanamaz. Bu ayıbınızı da görün lütfen. Bu tavrın ne faydası oluyor Edirne'ye, hiç bir faydası yok zararı oluyor. Kaybeden Edirne oluyor, yıpranan Edirne insanı oluyor, yıpratmayın. Her insanın eksiği vardır, herkes senin benim arzu ettiğim gibi olamaz."



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de süren 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askere yönelik kullanılan silahların sorulması üzerine Müezzinoğlu, "Afrin’de kullanılan silahların yerli olma ihtimali var mı? YPG’nin yerli silahı olabilir mi? PKK’nın yerli silahı olabilir mi? 35 yıldır PKK’nın bize karşı kullandığı silahların tamamı yabancı silahlar. Bugün YPG’nin de, DEAŞ’ın da, terör örgütlerinin kullandığı silahlar yabancı silahlar. Önemli olan bu yabancı silahları bunlara verenler kimler? Hangi stratejilerle veriyorlar, amaçları ne? 6 yıl önce olmayan DEAŞ birden bire nereden çıktı? O bölgede elini kolunu sallayarak her türlü silahı, aracı nasıl buldu? Bunların silah fabrikaları, silah sanayilerinin olmadığını herhalde herkes biliyor. Dolayısıyla kullandıkları silahın yerli olmadığı konusunda değil, bunlara bu silahları temin eden anlayış ne, niye temin ediyor, hedefi ne? Bizi ilgilendiren kısmı Türkiye’nin güvenliğini bozacak herhangi bir oluşum varsa, Türkiye olarak buna müsaade etmemek. Türkiye 80 milyonuyla kendisini rahatsız edecek bütün oluşumlara karşı mücadelesini verecek ve asla onlara o imkanı tanımayacaktır" diye konuştu.



'OPERASYON 6 AY DA 6 YIL DA SÜREBİLİR'



Afrin'de süren harekatın süresi sorulan Ak Parti Bursa milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, şöyle cevap verdi:



"Bu hadiselerin süresi olmaz. 2002 yılından bu yana Irak'ta statik bir yapı, oturmuş bir yapı Irak'ta kurulmadı. 7 yıldır Suriye'deki hadise her geçen gün yeni kaos, planlar. Bunun bir zamanlaması olmaz. Bir bakarsın 6 ay, bir bakarsın 2 ay, bir bakarsın 6 yıl. Çünkü bu bizim matematiğimiz değil. Güç odaklarının bölgede yaptıkları matematik. Bu matematiği bozmak zorunda olan Türkiye. Kendi ülkemizin geleceğini teslim etmeyeceğiz. Süre sormak bile doğru değil, ne kadar gerekiyorsa o kadar."



'BÜTÜNŞEHİR HÜKÜMET GÜNDEMİNDE YOK'



Gazetecilerin Edirne'nin bütünşehir olacağına ilişkin sorusu üzerine konuşan Müezzinoğlu, hükümetin gündeminde yeni bütünşehir ya da büyükşehir olmadığını kaydederek, şöyle dedi:



"Şuanda partinin veya grubun çalışmaları arasında böyle bir şey yok. Hükümete, meclise gelmiş bir şey yok. Ama 'şöyle olsa, böyle olsa' diye masaların etrafında, partinin değişik masalarında çalışılır. Bu 4 sene önce benim Edirne Milletvekili olduğum dönemde doğrusunun büyük illerden ziyade bunun küçük illerde yapmanın doğru olacak yönünde çalışmalar yapıldığı zaman fikir beyan etmiştim. Neticede 2019'da böyle bir yasal düzenlemeye gireceği kanaatinde değilim. Zaten Mart sonu itibariyle de böyle bir düzenleme gelmediği zaman, ondan sonra gelse bile bir sonraki seçime kalır. Şuanda hükümetin gündeminde bütünşehir yasası yok. Belki büyükşehir yasasının aksayan yönleriyle ilgiliyle bir düzenleme gelebilir ama parlamentoya böyle bir düzenleme gelmedi."



Müezzinoğlu, basın toplantının ardından beraberindeki Edirne Milletvekili Rafet Sezen ve il başkanı İlyas Akmeşe ile birlikte partisinin Gençlik Kolları olağan kongresine katıldı.