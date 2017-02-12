(Görüntülü Haber) AK Parti'li Ataş: Türkiye'nin geleceğe bugünkü sistemle yürüme şansı yoktur

Ünsal YÜCEL-Selçuk VURUCU/EDİRNE-KIRKLARELİ, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Türkiye'nin geleceğe bugünkü sistemle yürüme şansı yoktur. Daha hızlı yürümek, daha hızlı kalkınmak ve gelişmek zorundadır. Bunun kararının verileceği gün 16 Nisan'dır" dedi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Kırklareli'de partisinin danışma meclisi toplantısına katıldı. Mustafa Ataş, Atatürk Spor Salonunda düzenlenen toplantıda, Türkiye için Türk milleti için, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'nin geçmişte atlatmış olduğu badireleri yeniden yaşamasını tamamen ortadan kaldıracağını ve ülkeyi geleceğe emin adımlarla taşıyacağını belirten Ataş, "Türkiye geleceğe artık bugünkü sistemle yürüme şansı yoktur. Daha hızlı yürümek, daha hızlı kalkınmak ve gelişmek zorundadır. Bunun kararını vereceği gündür, 16 Nisan halk oylaması günü. Teşkilat mensubu herkesi 16 Nisan akşamına kadar kapı kapı dolaşmaya davet ediyorum. Kırklareli'de elini sıkmadığımız kimse kalmamacasına tüm ilçelerimizde kapı kapı dolaşmaya davet ediyorum. Bu ülkenin başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı Binali Yıldırım günde 18 saat çalışırken, bize evde oturmak yakışmaz. Her gün bir tane 'evet' diyecek seçmenle bulunmaya davet ediyorum. Her gün bir seçmene 'evet' dedirtecek kararlılıkla çalışmaya davet ediyorum" dedi. Danışma meclisi toplantısında AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve İl Başkanı Alper Çiler de birer konuşma yaptı. KEŞAN'DAKİ TOPLANTI Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, daha sonra Edirne'nin Keşan İlçesi'ne geçerek burada da parti teşkilatı tarafından düzenlenen danışma kurulu toplantısına katıldı. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Ataş, referandumun son 100 yılın en önemli halk oylaması olacağını belirterek, yeni anayasanın onaylanması halinde birçok krizin çözüme kavuşacağını bildirdi. Mustafa Ataş, Türkiye'nin Ak Parti döneminde siyasi kriz yaşamadığını belirterek, partisinin 15 yıllık iktidarı döneminde yapılan hizmetlerinden bahsetti. Türkiye'nin birçok darbe atlattığını belirten Ataş, "Bu ülkede 10 yılda bir darbe yaptılar. Bu insanların tepesine bindiler. Kalkınmasın, gelişmesin diye mücadele ettiler. 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidardı. Tek partili dönem. Açık oy kullanıyorsunuz, gizli tasnif yapıyorsunuz. Bu ülke böyle yönetildi. Ne zaman ki 1950'de çok partili döneme geçildi, sandıktan Demokrat Parti'nin çıkmasıyla Türkiye'deki yasaklar yavaş yavaş ortadan kalkar hale geldi. Türkiye kalkınma ve gelişme hamlesi yaptığı için 1960'ta ihtilal yapılmış ve Menderes idam edilmiştir. O dönemde övündüğümüz birçok eserin altında Menderes'in imzası vardır. CHP, tüm yetkilerin bir kişide toplandığı 'diktatörlük' sisteminin getirileceğini söylüyor. Diktatör görmek istiyorsan kendi siyasi tarihine bak, orada diktatörün ne olduğunu görürsün" dedi. Toplantıda, Ak Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Ataş partililer ile hatıra fotoğrafı çektirdi.